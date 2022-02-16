دوليه

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موعد مباراتي مصر مع السنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022، إذ ستقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس المقبل ومباراة الذهاب في ملعب دياموند الأولمبي يوم 28 الشهر نفسه. وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

وكان منتخب مصر التقى مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون، وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 2-4. واستقر البرتغالي كارلوس كيروش على إقامة معسكر المنتخب بداية من 11 مارس باللاعبين المحليين بدون لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمحترفين بالخارج.

وأكد محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن الاتحاد سيقدم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني قبل مباراتي السنغال في الملحق المؤهل لكأس العالم.

وقال مشهور «اتفقنا على إقامة مواجهة مصر والسنغال في ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع». وأضاف «من اليوم الأول لمجلس الإدارة برئاسة جمال علام كانت هناك أحاديث مع كيروش حول حصد لقب كأس الأمم الأفريقية». ونوه بقوله «أوضحنا أهمية الاشتراك في البطولة لكون مصر دولة رائدة في الاتحاد الأفريقي وأنها أكثر دولة حققت اللقب».وتابع «كيروش كان يسعى لحصد اللقب وقبل السفر أبلغنا بأنه يرغب في خوض 7 مباريات بكأس الأمم وذلك يعني أنه يطمح لبلوغ النهائي». وزاد «لن ننسى الدور الذي قام به محمد صلاح في دعم ولم شمل اللاعبين وكذلك حضور الجماهير إلى الكاميرون». وأتم «كيروش طلب توفير مكان للتدريب في ستاد وليس بملعب مفتوح بجانب إقامة لقاء السنغال بستاد القاهرة وطلب من طاقمه المعاون حضور جميع المباريات وأبلغهم أن باب المنتخب مفتوح لأي عنصر».

