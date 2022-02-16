دوليه

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا توجد لديه أي نية لإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من منصبه وذلك بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة للنادي. وبدأ الزمالك دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2-2 على أرضه مع بيترو أتلتيكو الأنغولي. وقال مرتضى في مؤتمر صحافي «كارتيرون لن يرحل فقد واجهنا سوء حظ غريب لدرجة أن الكرة اصطدمت 4 مرات في العارضة والقائم وهل من المفترض أن ينزل كارتيرون ليسجل الأهداف بنفسه؟». وأوضح أنه سيفتح ملف تجديد عقود اللاعبين بعد رحلة المغرب عقب لقاء الوداد لحسم تجديد العقود التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي. من جانب آخر، أفاد مرتضى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلس إدارته تجاهلوا تهنئته بمناسبة الفوز بانتخابات القلعة البيضاء. وأشار إلى أنه بادر بتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد فور فوزه بالانتخابات في نوفمبر الماضي وهو ما لم يفعله مجلس الأهلي معه. وقال «قمت بتهنئة الخطيب ومجلسه لكنه استكبر أن يرد التهنئة بعد فوزي بالانتخابات ولا تشغلني تهنئة محمود الخطيب ولكني أتعامل مع كيان كبير اسمه الأهلي وأنا رئيس ناد كبير اسمه الزمالك».وتابع «أقول لمن يطالبني بالتهدئة مع الأهلي ومجلسه هل أقوم بالتهدئة ويكون رد الخطيب هكذا؟ أتمنى ألا يتحدث معي أحد بعد ذلك ويطالبني بفتح صفحة جديدة معه».

