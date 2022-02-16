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تنطلق اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الأولى السالمية مع مضيفه الشباب في الـ 04:50 مساء، فيما يلتقي في الثانية النصر مع ضيفه الفحيحيل في الـ 07:20 مساء، وتستكمل الجولة غداً بمواجهة واحدة تجمع كاظمة مع اليرموك، فيما تختتم بعد غد بلقاءي الكويت مع التضامن والقادسية مع العربي في «دربي» الكرة الكويتية.

في المباراة الأولى، يأمل السالمية القادم من انتصار صعب (1 - 0) على النصر في الجولة الماضية إلى اعتلاء الصدارة مؤقتاً، إذ يحتل السماوي المركز الخامس برصيد 20 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن العربي والكويت والقادسية وبفارق نقطة واحدة عن كاظمة المتصدر.

وقدم السالمية تحت قيادة مدربه محمد إبراهيم مستويات جيدة في الجولات السابقة وحقق نتائج إيجابية وضعته في دائرة الصراع على اللقب، كما أن الفريق أقصى القادسية من كأس ولي العهد بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ويتطلع الفريق السماوي اليوم إلى مواصلة تحقيق الانتصارات على حساب الشباب.

ولن تكون مهمة السالمية سهلة، فالشباب انتزع نقطة من القادسية في الجولة الماضية، بل كان قريباً من الفوز لو حالف الحظ لاعبيه أمام مرمى الأصفر.

ويعتمد إبراهيم على نخبة من اللاعبين يتقدمهم البرازيلي باتريك فابيانو وحسين الموسوي في خط المقدمة وفواز عايض ومبارك الفنيني في الوسط وحمد القلاف وأليكس ليما في الخط الخلفي، فيما يعتمد مدرب الشباب الصربي نيبوشا على المهاجمين العاجي أحمد تيتي والسوري علاء الدالي، وفي الوسط يبرز السنغالي أوسين نداي وفي الدفاع النيجيري جيمس أكواسا وعلي فورد.

وفي المباراة الثانية، تتشابه طموحات الفحيحيل (السادس برصيد 10 نقاط) والنصر (السابع برصيد 9 نقاط)، إذ يسعى كل فريق لتحقيق الفوز للبقاء في المنطقة الدافئة، وبينما خسر العنابي أمام السالمية بهدف نايف زويد من علامة الجزاء، صمد الفحيحيل أمام كاظمة المتصدر وأجبره على التعادل السلبي.

وينتظر مدرب الفحيحيل الكرواتي داليبور ستاركيفيتش جهوداً مضاعفة من لاعبيه لحصد النقاط الثلاث، وهو يعتمد على سرعة ومهارة العاجي سيدريك هنري والسوري مارديك مارديكيان في خط الهجوم وناصر القحطاني ونواف ثامر في الوسط والسوري عبدالله الشامي و البرازيلي واليسون مايا في الدفاع، فيما يعتمد مدرب النصر الوطني محمد المشعان على خبرة الأردني عدي الصيفي ومشاري العازمي إلى جانب محمد دحام وخالد شامان والغاني روبن والعاجي دينيس سيسوجو.

