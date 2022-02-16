محلية

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من نظيره العماني، يفيد بعدم وجود أي سجل لمشاركات اللاعبين فواز المبيلش وسلمان البوص في أي مباراة بالدوري العماني، فيما تعقد لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة المحلي اجتماعاً الأسبوع المقبل لإصدار القرار النهائي في هذا الموضوع.

وكان القادسية تعاقد مع المبيلش والبوص في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن لجنة أوضاع اللاعبين علقت مشاركتهما إلى حين تلقي رد الاتحاد العماني على مشاركة اللاعبين فعلياً في بطولة الدوري العماني. ووفقاً للبند 5 من المادة 34 الخاصة بانتقال اللاعب خارج الدولة يحق للجنة أوضاع اللاعبين قبل تسجيل اللاعب النظر في انتقال اللاعب داخليا وخارجيا للتحقق من مدى صحة إجراءات الانتقال وعدم تحقق انتقال جسري، ويكون ذلك بطلب عقد اللاعب وسجل مشاركاته في المباريات وسجلات حضوره التمارين وسبب انهاء العقد وبيانات الوسيط إن وجدت وغيرها من المستندات مع أحقية اللجنة في تعليق تسجيل اللاعب لحين انعقاد أهليته كاملة للتسجيل في الاندية أو إحالة الموضوع الى لجنة الانضباط. وبالتالي فإن القرار المنتظر هو رفض رفع تعليق مشاركة المبيلش والبوص مع القادسية الذي بدوره سيلجأ الى الاتحاد الدولي بعد تلقيه القرار الرسمي. من جانب آخر، بدأ الأصفر مرحلة فنية جديدة تحت قيادة المدرب الوطني ناصر الشطي ومساعده شقيقه ميثم الشطي اللذين تعاقد معهما النادي رسمياً أول من أمس حتى نهاية الموسم المقبل. وقاد ناصر وميثم الحصة التدريبية أول من أمس بحضور المحلل الفني علي بولند الذي تعاقد معه القادسية حتى الموسم المقبل ايضاً. وسيكون الاختبار الأول للشطي مع الأصفر هو لقاء الدربي أمام العربي الذي يقام بعد غد ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز. ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 20 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن العربي الثاني والكويت الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن كاظمة المتصدر.

