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تبرز اليوم مواجهة كاظمة مع القادسية في الـ 04:30 مساء ضمن منافسات القسم الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، كما يلتقي اليوم الجهراء مع القرين في الـ 06:30 والكويت مع برقان في الـ08:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة لكليهما، يليهما الجهراء برصيد 17 نقطة، ثم القادسية 15 نقطة، ثم برقان 13 نقطة، واخيراً القرين 12 نقطة.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.

في المباراة الاولى يبدو كاظمة مهيأ لمواصلة انتصاراته على حساب القادسية قياسا على ما يقدمه الطرفان في البطولة لغاية الان. ويقدم البرتقالي مستويات متميزة وهو يطمح الى مواصلة اعتلاء الصدارة بقيادة صانع ألعابه المتميز احمد البلوشي والمحترف الاميركي زاك لوفتون. فيما يجاهد القادسية من أجل خطف البطاقة الرابعة المؤهلة إلى المربع الذهبي في ظل مستوياته المتذبذبة التي يقدمها في البطولة. وكان الأصفر سقط أمام الجهراء في الجولة الماضية وهو يأمل في النهوض سريعا وتعويض الخسارة اليوم.

وفي المباراة الثانية يسعى الجهراء إلى مواصلة الانتصارات وتأكيد احقيته بالمراكز الثالث على حساب القرين وهو يبدو أوفر حظاً لتحقيق نقطتي الفوز. وفي اللقاء الأخير يستعد الكويت إلى تحقيق فوز جديد على حساب برقان نظراً لفارق الامكانات بين الطرفين. وعاد الأبيض في القسم الثالث إلى مكانه المعتاد في الصدارة بعد أن ثأر من كاظمة الذي هزمه في القسم الأول، وهو يريد مواصلة الثشبث في المقدمة والتفوق على منافسيه للحلول في المركز الأول الذي سيمكنه من مواجهة رابع الترتيب في الدور نصف النهائي.

