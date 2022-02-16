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تنظم اللجنة الفنية لكرة اليد للبنات بالاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي في الساعة 11 من ظهر اليوم مهرجانا رياضيا على صالة نادي الكويت والذي يأتي ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد «مواهبنا في مدارسنا» للموسم الرياضي 2021 – 2022 بمشاركة 60 لاعبة تم اختيارهن بصفة اولية من مراكز الموهوبين بالمحافظات الست من اجل اختيار منتخب المدارس بعدما شهدت المراكز خلال الفترة الماضية اقبالا كبيرا من قبل البنات لممارسة كرة اليد. ويشهد المهرجان استعراض مهارات كرة اليد بمشاركة عدد من المدربين والمدربات المشرفين على مشروع «مواهبنا في مدارسنا». من جانبه اشاد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد بالمجهود الكبير الذي يبذل من خلال اللجنة الفنية النسائية برئاسة حصة الصانع عضو مجلس الادارة وكذلك اللجان العاملة والتوجيه الفني للتربية البدنية في وزارة التربية لتأهيل وتدريب اللاعبات وتنمية مواهبهن للاعتماد عليهم خلال المشاركات المستقبلية للاتحاد. واثنى المقصيد على دور القطاع الخاص الذي لم يتأخر في دعم انشطة وفعاليات الاتحاد كشريك اساسي في تنفيذ استراتيجية الاتحاد والتي تعد مشروعا وطنيا لإعادة الرياضة المدرسية الى مكانها السابق كرافد اساسي للأندية والاتحادات الرياضية.

