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جدد مجلس ادارة نادي كاظمة ثقته بأمين السر المساعد رئيس جهاز الكرة فواز بخيت وجهازه المعاون في ادارة الفريق الأول لكرة القدم ومواصلة مهمته وتقديم الدعم المادي والمعنوي من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وذلك بعد الشرح المفصل لأسباب تعادل البرتقالي أمام الفحيحيل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز والفترة التي سبقت المباراة أثناء فترة توقف الدوري وخروج الفريق من الدور التمهيدي من بطولة كأس ولي العهد أمام خيطان.

من جهة أخرى كلف مجلس الادارة أمين السر العام وإدارة الشؤون القانونية بالنادي لفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن تجهيزات الفريق في المباراة التي أقيمت بين كاظمة والفحيحيل في انطلاقة القسم الثاني من الدوري وتم تحديده مسبقاً من قبل لجنة المسابقات، من عدم احضار طقم المباراة ولعب الفريق بطقم تمارين الاحماء واستخدام شريط لاصق لبدء المباراة، ظهر فيها الفريق بشكل لا يليق بحجم الانفاق وبالتجهيزات التي تم صرفها من قبل النادي منذ بداية الموسم الرياضي، ما أساء الى سمعة واسم وتاريخ نادي كاظمة.

