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عزز القادسية موقعه في المركز الثاني بعد تغلبه على الجهراء 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق يأتي بعده القادسية ثم كاظمة وبرقان والجهراء والعربي والتضامن. وتتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي. وحسمت أندية الكويت والقادسية وكاظمة تأهلها بصورة كبيرة، فيما تشتد المنافسة على البطاقة الأخيرة بين برقان والجهراء والعربي. ولم يكن انتصار القادسية سهلا أمام الجهراء الذي قدم مستوى متميزا في اللقاء. وانهى الأصفر الشوط الأول 25-22، وحاول الجهراء العودة بقوة في الشوط الثاني لكن القادسية أنهاه 29-27. وواصل الأصفر أفضليته في الشوط الثالث وحسمه 25-21 ليحقق النقاط الثلاث كاملة.

