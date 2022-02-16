مال وأعمال

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعًا امس مع ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث ترأس الاجتماع محمد الصقر، رئيس مجلس إدارة الغرفة؛ التقى خلاله بـ هديل بن ناجي نائب المدير العام للمؤسسة والمختصين فيها، وشارك بالاجتماع أعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان، وتم عرض توجهات المؤسسة وعملها في مشاريع الرعاية السكنية والتطوير العقاري ومشاركة القطاع الخاص، كما قدمت المؤسسة عرضًا مرئيًا للمشاريع السكنية والخدمية التي تم طرحها وجارٍ تنفيذها وفقًا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وهذا لمميزات قانون الإسكان الذي يتيح العمل بنظام الشراكة لطرح المشاريع على القطاع الخاص لما له من فوائد استثمارية، مالية وتطويرية على إنجاز مثل تلك المشاريع لتلبية الطلب على السكن في الدولة.

كما ناقش رئيس الغرفة وبن ناجي كيفية مد أواصر التعاون بين الطرفين للدفع في فكرة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي، والمنفعة والمزايا التي تعود على الدولة من تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن من خلال مبدأ التمويل والتطوير العقاري.

وبينت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه من خلال عملها على التطوير العقاري ومدى جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في التطوير والاستثمار، وطالب بأن يكون التعاون بين قطاعات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان لما يشكله من هاجس للمواطنين والدولة على حد سواء.

وأوضحت الغرفة بأنه يجب أن توجد السياسات الواضحة التي تسهم في تطوير المشاريع والقطاعات ذات الصلة التي تعمل بها، ما سيؤدي إلى توفير بيئة آمنة وسليمة لجذب الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.

