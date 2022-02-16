مال وأعمال

أعلنت زين عن إطلاقها لأحدث عروضها التسويقية الجديدة لعملاء «ويانا» للدفع الآجل، والتي تُقدّم لهم من خلالها اشتراكاً مجانياً في خدمة «شاهد VIP» منصّة الترفيه الرقمي العربي الرائدة في العالم، لتُمكّنهم من الاستمتاع بأحدث وأفضل الأعمال الأصلية والمسلسلات الشهيرة والبرامج الحصرية والبث المباشر والمزيد عبر الأجهزة الذكية في أي وقت ومكان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذا العرض الجديد يأتي ضمن مساعيها لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تشهدها صناعة المحتوى الترفيهي في السنوات الأخيرة، فقد حرصت زين على تقديم مجموعة متنوعة من اختيارات الترفيه الرقمي لعملائها بالتعاون مع أكبر مُقدّمي وصّناع المحتوى الترفيهي في المنطقة، وفي مقدّمتهم منصّة «شاهد» التي تُعتبر الأكبر على مستوى الوطن العربي، وذلك لتعطيهم فرصة الاستمتاع ببرامجهم المُفضلة كقيمة مُضافة على باقاتهم. وبيّنت زين أنها تُقدّم الآن اشتراكاً مجانياً في خدمة «شاهد VIP» لجميع عملائها من ذوي الدفع الآجل، سواءً الجُدد أو الحاليين (تُطبّق الشروط والأحكام)، بحيث يحصل كُل من عملاء باقات إنترنت الجيل الخامس 5G وعملاء باقات «ويانا» للدفع الآجل بقيمة 25 د.ك فما فوق على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر. وأضافت زين أنها تُقدّم أيضاً لعملاء باقات الإنترنت بقيمة 10 د.ك أو أقل وعملاء باقات «ويانا» للدفع الآجل الصوتية بقيمة 25 د.ك أو أقل على اشتراك في الخدمة لمدة شهرين مجاناً، علماً بأنه سيتم تجديد الخدمة بقيمتها الاعتيادية 2.49 د.ك شهرياً تلقائياً بعد انتهاء أي من الفترتين المجانيتين.

وأشارت زين إلى أنها وبطرحها لهذا العرض الجديد لعملاء «ويانا» للدفع الآجل فإنها تلتزم بتجديد العهد مع عملائها لتوفير عروض تسويقية مُبتكرة بالشكل الذي يُعزز من موقعها الريادي كأكبر شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية على شبكتها الأكبر والأكثر تطوراً في الكويت.

