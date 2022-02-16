مال وأعمال

إيمانا بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها، كان « وربة» من أبرز الداعمين والمساهمين في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بداية العام الماضي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وكانت مساهمة « وربة» في الحملة التوعوية فاعلة عبر نشر المواد التثقيفية والنشرات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي وجميع القنوات الإلكترونية للبنك.

وسعيا لضمان انتشار حملة «لنكن على دراية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أهدافها المرجوة، خصص « وربة» ميزانية للإعلانات المدفوعة بالإضافة إلى استخدام جميع المميزات والخدمات التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز انتشار الحملة، فضلا عن المسابقات والأسئلة التفاعلية التي يطرحها على الجمهور.

لم تقتصر التوعية بحملة « لنكن على دراية» على الجمهور وعملاء «وربة» فحسب، بل يعمل البنك أيضا على توعية موظفيه من خلال نشر مواد الحملة عبر منصة للتواصل الداخلي وكذلك حساب الموظفين بالإنستغرام.

