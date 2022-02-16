مال وأعمال

نظّمت إدارة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أخيراً ورشة تدريبية للأمن والسلامة بالتعاون مع بنك برقان. وتهدف الورشة إلى تدريب عدد من مديري فروع البنك على كيفية التعامل مع حالات الاقتحام والسطو المسلح من خلال سيناريوهات محاكاة وهمية مشابهة لأحداث حقيقية. يهدف هذا التعاون المشترك الأول من نوعه إلى رفع الحس الأمني لدى موظفي البنك وتدريبهم على التعامل السليم مع مثل هذه المواقف. وقد أجرى الفريق المختص لدى وزارة الداخلية ورشة التدريب الأمني يوم الأحد 13 فبراير 2022 تبعها في اليوم التالي تمرين المحاكاة الوهمي في فرع بنك برقان بمنطقة صبحان.

وقد تم خلال يومَي الورشة تدريب مديري الفروع المشاركة وجميع الموظفين المعنيين على الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع المواقف المشابهة وتطبيق هذه الإجراءات بشكل عملي بأسلوب المحاكاة الواقعية من خلال التمرين الوهمي. وأظهر كل من كوادر وزارة الداخلية وموظفي البنك حرفية عالية في تنفيذ التدريب، وتمت محاكاة عملية السطو المسلح الوهمية بشكل ناجح دون تكبد أي خسائر مادية أو بشرية.

صرّح م. سعود الهدبة، رئيس إدارة الخدمات العامة في البنك تعليقاً على هذا التعاون قائلا: «إن حرصنا الدائم على سلامة موظفينا وأمن مرافقنا وعلى سير العمل فيها في أفضل الظروف هو أولوية قصوى وقيمة رئيسية لا نتهاون بها. ويمثل هذا التدريب بالتعاون مع إدارة القوات الخاصة إجراءً استباقياً لضمان المحافظة على هذه القيمة في المستقبل، وليست مجرد استجابة لحالة طارئة بعينها». وأضاف الهدبة «نحن نثمّن بشدة جهود وزارة الداخلية وإدارة القوات الخاصة وحرصها الشديد طوال فترة التدريب على العمل بأعلى درجات الاحترافية وفق أفضل المعايير التي تجسدها الكوادر الأمنية التي نفخر بها جميعاً». وعلّق العقيد محمد أحمد الصقر، آمر الكتيبة الخاصة بإدارة الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية، قائلا «جاء هذا التدريب إثر تنسيق مكثف لعدة أيام بين وزارة الداخلية وإدارة بنك برقان في سياق جهود الوزارة وجميع جهات القطاع المصرفي في الكويت لتعزيز المستوى الأمني لدى البنوك، وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لفروعها مرافقها وممتلكاتها وللعاملين فيها. ويسهم هذا التمرين في نقل الخبرات والمعلومات الضرورية للتعامل الميداني مع هذه المواقف الطارئة، والوقوف على مستوى جاهزية المؤسسات الأمنية بهذا الصدد».

