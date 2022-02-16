مال وأعمال

ضمن جهود بنك الكويت المركزي المستمرة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، يُعلن بنك الكويت المركزي في تصريح مشترك مع اتحاد مصارف الكويت عن إطلاق فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثاني التي تهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أشار فيه إلى أن إطلاق الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثاني يأتي إثر النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة التي انطلقت في بداية سنة 2021 بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية.

وأكد المحافظ أهمية مثل هذه الحملات التي توفر وسيلة فاعلة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص المركزي على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي. منوهًا إلى تنوع المواضيع التي تشملها الحملة في نسختها الثانية، ومن بينها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية، أو حتى المكالمات الهاتفية، حيث تُستخدم تلك الوسائل بغرض الحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل.

وأشار المحافظ إلى أن التوعية والتثقيف هو نهج متواصل ودائم لدى بنك الكويت المركزي ولن يتوقف في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية والمالية، التي استفادت من ثورة الاتصالات والإنترنت، للتوسع بخدماتها ومنتجاتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء، وبلا شك أنها خلقت بذات الوقت تحديات ومخاطر يتوجب مواجهتها، وإشراك العملاء في حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، ورفع مستوى الوعي لديهم.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد إن حملة «لنكن على دراية» هي تتويج للتعاون الوثيق بين بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل خلق توعية مصرفية ومالية لدى جميع عملاء القطاع المصرفي في دولة الكويت من خلال تطوير محتوى إعلاني وإعلامي يستهدف جميع الشرائح والفئات والجنسيات ويسهم في زيادة وتعميق الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع.

وأضاف الماجد أن الاتحاد حريص على دعم ومساندة المجتمع من خلال هذه الحملة وكجزء من المسؤولية الاجتماعية لجميع البنوك الكويتية مشيراً أن الحملة ستكون إحدى الوسائل المستدامة للتواصل مع المجتمع ومكوناته.

ويذكر أن الحملة توظف مجموعة من الوسائل والقنوات، حيث تشتمل على فيديوهات توعوية وتصريحات صحافية ومواد تعريفية، وذلك عبر قنوات التواصل وخصوصًا القنوات الرقمية، وحسابات بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور معها.

