مال وأعمال

قال بنك الكويت المركزي إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ نحو 2?6 مليار دينار كويتي (نحو 8?5 مليارات دولار اميركي) في الربع الثالث من العام 2021.

وأوضح (المركزي) في بيان صحافي أن الفائض انخفض بنحو 656 مليون دينار (نحو 2?1 مليار دولار) عن المسجل في الربع الثاني من نفس العام البالغ 3?2 مليارات دينار (نحو 10?5 مليارات دولار) بنسبة انخفاض 20?1 في المئة.

وعزا هذا الانخفاض الى ارتفاع قيمة اجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب بنحو 385?8 مليون دينار (نحو 1?2 مليار دولار) من جهة وارتفاع قيمة اجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنحو مليار دينار (نحو 3?3 مليارات دولار) من جهة اخرى. وذكر أن قيمة فائض الميزان السلعي في الربع الثالث من عام 2021 ارتفعت بنحو 244 مليون دينار (نحو 805 مليارات دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 8?3 في المئة ليبلغ 3?1 مليارات دينار (نحو 10?2 مليارات دولار) مقارنة بـ 2?9 مليار دينار (نحو 9?5 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من عام 2021 عازيا ذلك بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية.

وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل عجزا خلال الربع الثالث بنحو مليار دينار (نحو 3?3 مليارات دولار).

وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) في الربع الثالث أفاد بأن التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت 2?2 مليار دينار (نحو 7?2 مليارات دولار) مقابل 2?6 مليار دينار (نحو 8?5 مليارات دولار) خلال الربع الثاني. وذكر أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسة للميزان فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الثالث فائضا قدره 296 مليون دينار (نحو 976?8 مليون دولار) مقابل فائض بلغت قيمته نحو 278 مليون دينار (نحو 917?4 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2021.

وأشار الى أنه مع نظرة اشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تؤخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فان الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا قدره 1?9 مليار دينار (نحو 6?2 مليارات دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل فائض قدره 3?5 مليارات دينار (نحو 11?5 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2021.

