مال وأعمال

أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 حيث حققت صافي ارباح 14.230 مليون دينار مقابل صافي خسارة - 0.640 مليون دينار في العام 2020 وبلغت ربحية السهم 28 فلساً مقارنة بخسارة فلساً واحداً عن 2020.

وقد اوصى مجلس الادارة للجمعية العمومية بأن يتم توزيع 15% ارباحاً نقدية للمساهمين بواقع 15 فلساً للسهم عن العام 2021، وبلغت اجمالي الايرادات التشغيلة 14.877 مليون دينار مقارنة بـ 8.110 للعام 2020 بنسبة ارتفاع 83.44%.

كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 158.03 مليون دينار مقارنة بـ 153.13 للعام 2020 بنسبة ارتفاع 3.20%وبلغ مجموع اصول الشركة 272.86 مليون دينار مقارنة بـ 264.97 للعام 2020 بنسبة ارتفاع 3%.

وفي اطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2021 قال عبدالله الحميضي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ان نتائج الشركة تحولت من خسارة في عام 2020 الى ارباح في هذا العام على الرغم من استمرار التحديات والآثار السلبية لجائحة «كوفيد -19»، ما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة ومتانة مركزها المالي، وأرجع السبب في ذلك التحول الى زيادة صافي الاستثمارات وانخفاض اعباء التمويل ورد مخصص خسائر الائتمان بالاضافة الى الحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على ايرادات التسهيلات الائتمانية. حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات او الأفراد، وذلك بفضل التزامها في تقديم افضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملاءها اكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.

وفي نهاية تعقيبه وجه الحميضي الشكر لجميع عملاء الشركة ولكل من اسهم معها في انجاز اغراضها.

