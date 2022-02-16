مال وأعمال

أعلن نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي «شركة ايفا الغذائية» صالح التنيب عن تدشين الفرع الأول لـ«طيبة ماركت» في منطقة الصليبخات - مجمع النخلة قريباً، وأضاف التنيب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اخيراً في مقر الشركة للاعلان عن افتتاح «طيبة ماركت» الجديد ان الشركة سوف تقدم اسواقا مركزية بنهج متطور ومواكب لاحتياجات الأفراد للمواد الغذائية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية التي ترضي وتلبي كل الاذواق والشرائح في الكويت.

وذكر التنيب ان «طيبة ماركت» سوق يخدم كل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على ارض الكويت، لافتاً الى ان تعدد الأسواق هيأت نوعاً من التنافس الشريف بين مختلف العلامات التجارية، الا ان طيبة ماركت صممت بطريقة مواكبة لأحدث الطرق والأساليب في التسوق والتي اعتمدت على رغبات المستهلك ومتطلباته.

وأفاد ان الشركة تخطط لافتتاح الفرع الثاني لـ«طيبة ماركت» في منطقة السرة خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً ان تلك الخطوة تمثل اولى خطوات الشركة للتوسع في السوق المحلي الذي سيمتد لاحقاً الى الأسواق الاقليمية الخليجية خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

وأشار التنيب الى ان تطور السوق المحلي داخل الكويت وراء اطلاق «طيبة ماركت» حيث ان غالبية الأسواق في الكويت اسواق مركزية كبيرة ولهذا طيبة ماركت سيقدم مفهوماً جديداً للأسواق الأصغر حجماً والأكثر تركيزاً على توفير افضل وأجود المنتجات الغذائية المناسبة للمستهلك وليس العكس، لاسيما ان هناك دعما كبيرا من قبل الموردين.

