مال وأعمال

أعلنت Ooredoo عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 حيث وصلت إيرادات المجموعة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إلى 30 مليار ريال قطري ، لتشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقاد تحقيق تلك الزيادة النمو الذي حققناه في سوقنا الأول قطر، وفي كل من إندونيسيا وتونس. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت إيرادات الشركة ستكون أعلى بنسبة 7%.

وبلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 13 مليار ريال قطري ، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 44% مدفوعاً بالنمو في إندونيسيا، وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الكويت، وارتفاع ثقة العملاء في الجزائر. وبلغ معدل نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 8%، فيما كان سيبلغ 11% مع استثناء أثر صرف العملة الأجنبية.

وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 30% ووصل إلى 8.2 مليارات ريال قطري ، كما بلغ صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي Ooredoo 47 مليون ريال قطري . أما الانخفاض بنسبة 96% في صافي الأرباح المخصصة للمساهمين فقد كان وبشكل عام نتيجة للخسائر في سعر الصرف وتعطل الأعمال في ميانمار. غير أن تلك الآثار السلبية قد تمت معادلتها جزئياً بالأرباح التي تحققت نتيجة لاتفاقية بيع وإعادة استئجار أبراج اتصالات تعود ملكيتها لإندوسات Ooredoo (وتبلغ قيمتها 1000 مليون ريال قطري ). وعند استثناء أثر سعر الصرف والأحداث لمرة واحدة، كان صافي ربح الشركة سينمو بنسبة 61%.

وتجاوزت القاعدة الموحدة للعملاء في نهاية العام 121 مليون عميل وذلك بفضل الأداء القوي في إندونيسيا وسلطنة عُمان والجزائر والعراق.

اوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 0.30 ريال قطري للسهم الواحد. وتستند هذه التوصية إلى موازنة عامة جيدة، وسيولة كافية، وأداء تشغيلي قوي بشكل عام.

المؤشرات التشغيلية

? بتاريخ 28 ديسمبر أعلنت مجموعة Ooredoo وشركة CK Hutchison عن اعتماد اتفاقية اندماج شركتي الاتصالات التابعتين لكل منهما والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار بعد الاجتماع غير العادي للمساهمين. كما تم الإعلان بأن فيكرام سينها سيكون الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة والتي تحمل اسم Indosat Ooredoo Hutchison. يذكر أنه قد تم الانتهاء من هذه الصفقة بعد انتهاء الربع الرابع من العام بتاريخ 4 يناير 2022.

? وفي 11 مايو 2021 اعتمدت الجهات التنظيمية اتفاقية قيام إندوسات Ooredoo بيع وإعادة استئجار أكثر من 4200 برج اتصالات مع شركة Edge Point Indonesia. وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 750 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات من نوعها التي تبرم في آسيا.

? وفي 23 نوفمبر أعلنت كل من إندوسات Ooredoo وGoogle Cloud عن إبرامهما شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي في شركات قطاع خدمات الأفراد وقطاع المؤسسات في إندونيسيا.

? أعلنت مجموعة Ooredoo في 30 سبتمبر عن رعايتها لأول سباق فورمولا 1 يقام في دولة قطر تحت الاسم الرسمي «جائزة Ooredoo قطر الكبرى للفورمولا 1».

? تم الإعلان في 8 نوفمبر بأنOoredoo قطر ستكون مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ولبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.

نتائج قوية

وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo: «أنهت مجموعة Ooredoo عام 2021 مع مزيد من المرونة، وتجسد ذلك في تحقيق الشركة لنتائج قوية في نهاية العام مدفوعة باستمرارها في تنفيذ برنامجيها للتحول الرقمي وترشيد النفقات في أسواقنا الأساسية. فقد ارتفعت إيراداتنا لتصل إلى 30 مليار ريال قطري ، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 44% مرتفعاً من 42% في عام 2020. كما نعتز بتحقيق تحسن كبير في تدفقاتنا النقدية الحرة وصل إلى 30%.

وحافظنا كذلك خلال 2021 على مكانتنا كشركة تمكن من التحول الرقمي من خلال توفير منتجات مبتكرة لعملائنا، بالإضافة إلى توفير خدمات اتصالات موثوقة عبر جميع الأسواق التي نقدم خدماتنا فيها، الأمر الذي عزز ثقة العملاء في شركتنا.

وعلاوة على ذلك، فإننا نشعر بالحماس فيما يتعلق بشراكتنا الجديدة في إندونيسيا، حيث ستصبح شركة Indosat Ooredoo Hutchison ثاني أقوى مشغل لخدمات الاتصالات في إندونيسيا، وكياناً يسهم في تحقيق القيمة في عالم جديد من شركات الاتصالات الرقمية والإنترنت في إندونيسيا.

وأخيراً، يسرني أن أعلن بأن مجلس الإدارة سيوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.30 ريال قطري للسهم الواحد وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة والمقرر عقده في 8 مارس 2022».

كما علق عزيز فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: «سعداء بالإعلان عن أداء قوي لشركتنا، إدى إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 4% وحققنا أيضاً نمواً قوياً في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 8%. فقد نتج عن نجاح عملية تحولنا تحقيق تدفق نقدي حر بلغ 8.2 مليارات ريال قطري وبزيادة بلغت 30%.

وكذلك، ارتفع صافي أرباحنا بنسبة 61% وعند استثناء أثر سعر الصرف والآثار السلبية والأحداث لمرة واحدة في ميانمار والتي تم تعويضها جزئياً نتيجة لاتفاقية بيع أبراج الاتصالات وإعادة استئجارها.

ومازالت قطر، سوقنا الأول، مستمرة في تحقيق نتائج قوية، حيث نمت إيراداتها بنسبة 6% لتصل إلى 7.5 مليارات ريال قطري ، وارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 52%.

وكان للاستمرار في نشر شبكة 5G مصحوبة بالمنتجات والعروض المبتكرة الجديدة أثراً إيجابياً على أداء Ooredoo الكويت التي حققت ارتفاعاً بسيطاً في إيراداتها التي وصلت إلى 2.5 مليار ريال قطري .

وحققت Ooredoo الجزائر وOoredoo تونس نمواً كبيراً عند احتسابه بالعملة المحلية خلال 2021، حيث بلغ 8% و6% على الترتيب وارتفع عدد عملاء Ooredoo عمان بنسبة 2%.

وقد تم تكريم آسياسل بلقب أفضل مشغل شبكة اتصالات جوال في العراق نتيجة لكونها الشركة التي تشغل أسرع شبكة جوال، وتوفر أفضل تغطية للاتصالات الجوالة، وذلك من قبل شركة مستقلة للأبحاث.

وأخيراً، كانت 2021 سنة ذهبية بالنسبة لإندوسات Ooredoo، حيث حققت الشركة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. فقد ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 8 مليارات ريال قطري ، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 49%، مدفوعاً بمبادرات خفض الإنفاق التي تنفذها الشركة.

«Ooredoo قطـــر»

كان أداء Ooredoo قطر قوياً خلال 2021، اسهم في تحقيقه الاقتصاد القوي لدولة قطر. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بإيرادات العام السابق حيث بلغت إيرادات الشركة 7.5 مليارات ريال قطري ، مدفوعة بنمو خدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمة Ooredoo tv الترفيهية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الأجهزة. فقد نمت إيرادات الخدمات للعام بأكمله بنسبة 5%. أما الأرباح قبل اقطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد بلغت 3.8 مليارات ريال قطري بزيادة بلغت 4% عما كانت عليه في 2020، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 52%. أما العدد الإجمالي لعملاء الشركة فقد وصل إلى 3.2 ملايين عميل.

وواصلت الشركة ابتكاراتها في مجال الخدمات الترفيهية خلال العام، فأطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في إطار إطلاقها لعلامتها التجارية في هذا المجال وهي «Ooredoo نيشن – أرض اللاعبين». وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساعدت القنوات الجديدة والمزايا المحسنة في نمو قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv بنسبة 6% مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2020.

كما انضمت Ooredoo قطر إلى برنامج تسريع تطبيقات تكنولوجيا 5G مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة لعرض قدراتها في بث الفيديو خلال الفعاليات الرياضية أثناء بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 لكرة القدم، وطورت حلول اتصالات للفعاليات الكبرى مثل سباق جائزة Ooredoo قطر الكبرى للفورمولا 1. وكذلك، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها الرقمية.

كما أطلقت Ooredoo قطر، وباعتبارها قائداً لتحالف من الشركات، منصة «تسمو» بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع ائتلاف شركات دولية وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء وزير الداخلية.

