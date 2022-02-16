مال وأعمال

اسهم الرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة لجائحة كوفيد، إلى جانب استقرار أسعار النفط في ترك أثر إيجابي على اقتصاد الكويت، وعلى إيرادات Ooredoo الكويت وهوامش الأرباح خلال العام. كما قامت الشركة بزيادة مدى انتشار شبكة 5G بشكل كبير مع نهاية 2021. وأدى ذلك إلى زيادة طفيفة في إيرادات الشركة لتصل إلى 2.5 مليار ر.ق في نهاية عام 2021. أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت بنسبة 20%، لتدعم هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين والذي وصل إلى 29%. وحافظت Ooredoo الكويت خلال 2021 على التزامها بعملائها، حيث تم تكريم الشركة من قبل عدة منظمات وهيئات عالمية نظير خدماتها التي تتميز بمستواها العالمي. وتضمن ذلك حصول الشركة على عدد من جوائز ستيفي الدولية للأعمال، فحصلت Ooredoo الكويت على جائزة ستيفي الذهبية في فئة «تطبيقات الجوال حسب الطلب» وذلك عن تطبيق My Ooredoo App، كما حصلت على جائزة ستيفي البرونزية عن برنامج الشركة للمتطوعين في فئة «أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية خلال العام». وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت Ooredoo الكويت عن فوزها بلقب «أسرع شبكة جوال» من قبل شركة مستقلة لأبحاث التكنولوجيا.

