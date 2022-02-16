مال وأعمال

استمرت Ooredoo الجزائر خلال 2021 في إظهار مرونتها بالرغم من بيئة حافلة بالتحديات في السوق. ومع استمرار تناقص قيمة الدينار الجزائري إلا أن Ooredoo الجزائر حققت نتائج قوية. فقد بلغت إيراداتها 2.3 مليار ر.ق مرتفعة بنسبة 8% بالعملة المحلية، أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 786 مليون ر.ق مقارنة مع 744 مليون ر.ق في 2020.

وارتفعت قاعدة العملاء في 2021 بنسبة 2% لتصل إلى 12.8 مليون عميل مقارنة مع 12.5 مليون عميل سجلت في 2020.

ومع نهاية العام، بلغ عدد العملاء الذين قاموا بتنزيل عرض Ooredoo الجزائر الرقمي «Yooz» مسبق الدفع الذي يستهدف الشباب الجزائريين ويساعدهم في تخصيص باقات البيانات افتراضياً لتتناسب مع احتياجاتهم الشخصية أكثر من 250,000 مرة. وبلغ توافر موقع شبكة Ooredoo الجزائر 99%، الأمر الذي ساعد بالارتقاء بتجربة العملاء.

