مال وأعمال

حققت إندوسات Ooredoo نتائج قوية واستمرت الشركة في أدائها القوي في السوق خلال 2021. وارتفعت إيرادات الشركة نتيجة لذلك بنسبة 14% مدعومة بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 22% لتصل إلى 3.9 مليارات ر.ق، نتيجة لنمو قوي والاستمرار بالعمل في مبادرات تخفيض النفقات.

كما وسعت الشركة من جهودها لنشر تكنولوجيا 5G خلال الربع الرابع في مدينتين رئيستين هما مكاسار وباليكبابان. وكان من نتائج النجاح في توسيع الشبكة وزيادة السعة نشر ما يقارب من 9000 موقع 4G، و35 موقع 5G في نهاية العام.

وكان لاهتمام إندوسات Ooredoo الشديد بتجربة العملاء واستمرارها بتوفير منتجات وخطط أسعار بسيطة عاملاً مهماً في نمو قاعدة عملاء الشركة بنسبة بلغت 6%.

