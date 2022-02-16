مال وأعمال

تأثر أداء Ooredoo عُمان بالمنافسة العالية وبدخول مشغل ثالث إلى السوق ما أدى إلى انخفاض واضح في الإيرادات، حيث كان تأثير ذلك أشد ما يكون في قطاع خدمات الاتصالات مسبقة الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسهمت الإغلاقات المفروضة وآثار الإعصار الاستوائي «شاهين» الذي ضرب مناطق في السلطنة في انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7% حيث وصلت في 2021 إلى 2.3 مليار ر.ق. وأدى ذلك إلى انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين العام بنسبة 10% لتصل إلى 1.2 مليار ر.ق مقارنة مع 1.3 مليار ر.ق سجلتها الشركة في 2020. أما قاعدة عملاء Ooredoo عمان فقد ارتفعت في عام 2021 لتصل إلى 2.9 مليون عميل مقارنة مع 2.8 مليون عميل في الفترة ذاتها من العام الماضي. واستثمرت الشركة المزيد في جهود التحول الرقمي مع إطلاقها لخدمة دولية لتحويل الأموال من خلال منصتها Pay+ عبر الجوال. وكذلك، استمرت الشركة في نشر تكنولوجيا 5G عبر مناطق السلطنة، وذلك على الرغم من إطلاق تلك الخدمات من قبل مشغل ثالث لخدمات الاتصالات الجوالة في السوق.