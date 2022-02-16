مال وأعمال

بلغت إيرادات آسياسل خلال العام 3.7 مليارات ر.ق، وشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 9% نتيجة لانخفاض قيمة الدينار العراقي بنسبة 18%. أما عند احتساب نتائج الشركة بالعملة المحلية فتكون الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 9% والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13%، الأمر الذي دعم تحقيق هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وصل إلى 46%، نتيجة للاستمرار في تطبيق مبادرات خفض التكاليف. وشهدت الشركة ارتفاعاً كبيراً في استهلاك البيانات بعد نجاحها في توسيع تغطيتها لخدمة 4G لتشمل 90% من مواقعها، وأطلقت شبكة 4G+، وقامت بزيادة عدد مواقعها الممكنة بتكنولوجيا LTE على الشبكة. ونتيجة لذلك، حلت آسياسل في المرتبة الأولى بين مشغلي خدمات الاتصالات الجوالة في العراق لتوفيرها أسرع شبكة جوال، وأفضل تغطية للاتصالات الجوالة من قبل شركة مستقلة للأبحاث. وارتفعت قاعدة عملاء آسياسل في نهاية 2021 بنسبة 9% ليصل عدد عملائها إلى 15.9 مليون عميل، مقارنة مع 14.7 مليون عميل في الفترة ذاتها من السنة الماضية.