مال وأعمال

بالإضافة إلى الإعلان في فبراير 2021 عن فرض حالة الطوارئ لمدة عام، فقد أصدرت وزارة النقل والاتصالات في ميانمار تعليمات لمشغلي خدمات الاتصالات للحد من خدمات الاتصالات. أما في النصف الثاني من العام، فقد تم استئناف خدمة البيانات ما أسهم في تحسين الأداء. وشهدت الشركة انخفاضاً بنسبة 9% في إيراداتها التي وصلت إلى 1.1 مليار ر.ق متأثرة بتناقص سعر الصرف، وعند احتسابها بالعملة المحلية تكون Ooredoo ميانمار حققت نمواً بنسبة 8%. وحققت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نمواً بنسبة 20% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وصلت إلى 376 مليون ر.ق.