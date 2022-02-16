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تتواصل فعاليات مهرجان «أضواء الشارقة 2022» تحت شعار «أصداء من المستقبل» لتلقي الضوء على الهندسة والزخارف والنقوش في العمارة الاسلامية، وذلك حتى 20 فبراير الحالي. ويجمع المهرجان بين فنانين عالميين ومواهب محلية، لابتكار عروض ضوئية، تصحبها مقطوعات موسيقية، وتعرض على واجهات المباني والصروح. ويستقطب المهرجان سنويا الآلاف من الزوار، للاستمتاع باللوحات الفنية، ويستلهم الفنانون موضوعاتهم من التراث الشعبي والعلوم والمعرفة. وتشتهر الشارقة بأنها مركز للثقافة في الشرق الاوسط بعد ان تم اختيارها كعاصمة الثقافة في العالم العربي وعاصمة الثقافة الاسلامية وعاصمة الكتاب العالمية في السنوات الاخيرة.