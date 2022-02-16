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وسط الضباب الذي يلف ليبيا في أزماتها السياسية والأمنية، شعّ نور على يد إحدى بناتها، التي طورت مادة تضمن تقديم نظم سليمة للتغذية الكهربائية، لتحد من مشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد.

واحتفى الاتحاد الأوروبي بالباحثة الليبية في مجال الطاقة، ابتهال الشامي، بعد أن طورت مادة للحد من مقاومة التربة؛ ما يسمح بـ«التأريض» الكهربائي للمباني، بحيث يتم إنتاج المادة المذكورة محليا وعلى نحو مبتكر، لتأمين البناء المستدام، في خضم التحديات الطبيعية التي تواجهها ليبيا.

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان، الشامي بـ«المرأة الخارقة ومصدر الإلهام»، مشيرا إلى أنها «تستطيع التوفيق بين عملها كباحثة ومحاضرة ومشرفة في الجامعة، ومهندسة كهربائية ورائدة أعمال».

وعبرت الشامي لقناة «سكاي نيوز» عن سعادتها باهتمام الاتحاد الأوروبي بدعمها؛ لاسيما وأنها تعمل من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة قائمة بالفعل في ليبيا، معتبرة أن الاهتمام العالمي بما تقدمه من أبحاث «يسهل ويسهم في إنجاز ابتكاراتها».

وأوضحت أنها «بحكم دراستها وعملها كعضوة هيئة تدريس في الجامعات الليبية، سعت لإيجاد حلول لمشكلة انقطاع الكهرباء، من خلال اكتشاف مادة تسهم في ضمان نظم سليمة وموثوقة للتغذية الكهربائية، وعكفت بحكم حصولها على درجة الدكتوراة في مجال الهندسة الكهربائية، في الوصول إلى مبتغاها».

وتمكنت الشامي من إيجاد ضالتها، باستخدام مبتكر لمادة تعمل على مقاومة الأرض، للسماح بالتأريض الكهربائي للمباني المطورة بمواد محلية الصنع، لتوفير النفقات.

