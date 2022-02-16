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غنى المطرب الإماراتي حسين الجسمي باللغة التركية الأغنية الشهيرة «كل شيء يذكرني بك»، وهي الأغنية المفضلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اختتم أمس زيارة رسمية لأبوظبي استمرت يومين. وهذه الأغنية أداها أكثر من مطرب ومطربة أتراك، لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة معزز أباجي، واكتسبت الأغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي خلال رحلة صعود أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 2002. وبث الجسمي، عبر قناته في «يوتيوب» مساء الاثنين مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، يغني فيه تلك الأغنية. وهذه الأغنية رددها أردوغان في أكثر من مناسبة.