النهار Plus

أوضحت أول سيدة أعمال كويتية متخصصة في مجال زراعة المنتجات العضوية خالدة الوزان أن المرأة الكويتية لا تحصل على الدعم الكافي والمساندة، خصوصاً في مجال الزراعة العضوية، مشيرة الى أنه لا يمكن القول بأن المرأة الكويتية حصلت على تسهيلات للمشاريع التي تهتم بالأمن الغذائي، حيث تعاني غياب تلك التسهيلات باستثناء قلة قليلة منهن حسب الموقع ونوع العمل.

وأضافت الوزان في حوار مع «النهار»: كنت اتمنى امتلاك أرض زراعية في بلدي الكويت ولكن محاولاتي باءت بالفشل، مؤكدة إصرارها وحبها للزراعة وبالذات لشجر الزيتون لأنها تمثل الشخصية الصلبة والقوية التي لا تنحني ولا تنكسر إعطاني الإصرار على أن اشتري أرض بمساحة متوسطة في المملكة الارنية الهاشمية وأزرعها بنباتات وأشجار عضوية. وقالت: كنت أول سيدة تقوم بامتلاك مزرعة وتباشر أعمال وأنشطة الزراعة وعصر الزيتون مباشرة مع المتابعين في السوشيال ميديا، مشيرة الى أنها أنشأت حساباً خاصاً لها حتى يرى المتابعون مراحل الزراعة والقطاف والعصر والطبخ في بداية 2014. وأعربت الوزان عن تمنياتها لامتلاك مزرعة خاصة لها في الكويت لتمارس الأنشطة المحببة لنفسها في مجال النباتات والزراعة العضوية، لافتة الى أن عدم وجودي بالقرب من مشروعي أثر كثيراً مادياً حيث زادت المصروفات والاجور مع ارتفاع الأسعار عقب جائحة كورونا لكل مستلزمات المزرعة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية، حدثينا عن سر اهتمامك بالزراعة العضوية؟

اهتمامي بالزراعة العضوية بدأ معي بتعلم معنى ثقافة الأكل الصحي وأيضاً لترحالي الدائم كرحالة استكشفت البذور العضوية عام 2000 واستخدمتها في الزراعة في حديقة المنزل ومن ثم ادخلتها في أطباقي ووصفاتي الخاصة لكوني ايضاً شيف.

هل تقومين بمتابعة تسويق منتجاتك بنفسك أم من خلال دعم خارجي؟

أود الإشارة إلى أنني أول سيدة تقوم بامتلاك مزرعة وتباشر الزراعة وعصر الزيتون مباشرة مع متابعيني في السوشيال ميديا وعملت حساباً خاصاً حتى يرى متابعيني مراحل الزراعة والقطاف والعصر والطبخ في بداية 2014.

هل حاولتي تملك مزرعة داخل الكويت للزراعة العضوية؟

كنت اسعى لتملك أرض زراعية في بلدي الكويت، ولكن محاولاتي باءت بالفشل، وكان عندي اصرار لحبي للزراعة وبالذات لشجر الزيتون، لأنها تمثل شخصيتي الصلبة والقوية التي لا تنحني ولا تنكسر وايضاً خضراء طول الفصول وتعطي بسخاء وكان الإصرار على ان اشتري ارضاً بمساحة متوسطة في الأردن وأزرعها بنباتات وأشجار عضوية.

على أي أنواع الزراعات والنباتات كان تركيزك في المشروع؟

كان الأساس التركيز على شجر الزيتون الذي أصبح أساساً لمشروعي، وأيضاً نجحت في زراعة النباتات العطرية مثل الروزماري والزعتر والحبق والمليسة والاوريجانو والميرامية ومنها انطلقت في عالم الزراعة بزراعة الخضراوات والأشجار.

هل توسعتي في تلك الزراعات ام كانت على نطاق ضيق؟

لم أتوسع في تلك الزراعات، وكانت بحدود وليس على نطاق واسع واصبح لمنتجاتي قيمة فعلية يمتلكها الاشخاص المهتمون بجودة المنتج وضمان النوعية كمشاركتي الدائمة في فارما ماركت «farmarmark» منذ بداياته الى ما قبل الكورونا ولي زبائني الخاصين الذين يثقون بمنتجاتي ووصفاتي الخاصة.

هل واجهتك تحديات عند تنفيذ المشروع؟

نعم واجهتني الكثير من التحديات، كون المشروع لم يكن بالقرب مني وهذا أدى الى زيادة التكاليف علي وعلى المنتج، خصوصاً لسفري الدائم وايضاً سعر كلفة الارض واحتياج المزرعة لمصروفات كبيرة ومستلزماتها ولكن الحمدلله اعتبره انجازاً ان أصمد واتحمل كل هذه التكاليف.

ماذا كانت أمنياتك في مجال الزراعة في الكويت؟

كانت أمنيتي أن تكون لدي مزرعة لزراعة المنتجات العضوية وأقوم ببناء مصنع دائم بها يصنع للمنتجات الطبيعية مباشرة وايضاً ان يكون لدي مطبخ مركزي انتج من خلاله أطباق صحية مطبوخة جاهزة وان تورد المنتجات الى الجمعيات والأسواق المحلية ومن ثم الى دول العالم هذا كان حلمي واتمنى ان يصبح حقيقة في يوم ما.

كيف أثر البعد المكاني على نشاطك؟

تمنيت لو كانت مزرعتي في الكويت، لكن للأسف عدم وجودي بالقرب من مشروعي أثر كثيراً مادياً ومعنوياً ولكن الحمد لله لأن عندي من يزرع وأباشر وأعطي التعليمات عن بعد بالاضافة الى اشكالية زيادة المصروفات والاجور، مع ارتفاع الأسعار عقب جائحة كورونا لكل مستلزمات المزرعة والشحن ولله الحمد مازلت اسعى لتخطي هذه الازمة كما حال تأثر الجميع في هذه الجائحة.

هل تمكنت المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها في مجال البزنس؟

لا يمكن القول بالنسبة للمرأة الكويتية حصلت على تسهيلات من ناحية المشاريع التي تهتم بالامن الغذائي الا القلة القليلة والتي لا يمكن القياس عليها.

