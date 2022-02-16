النهار Plus

كشفت الفنانة نوال الكويتية عن استخدامها تقنية جديدة لإعادة إطلاق ألبومها «الحنين» وأعلنت ذلك عبر مقطع فيديو على «تويتر» معبرة عن فرحتها كأول فنانة عربية تستخدم تقنية «Dolby Atmos». ووجهت الفنانة نوال الشكر لمهندس الصوت جاسم محمد وزوجها الملحن مشعل العروج.

تضفي تقنية «Dolby Atmos» دقة عالية لأصوات الأجهزة التي تمتلك هذه الخاصية، فهي بمثابة مشاهدة شيء ما ثلاثي الأبعاد. والتقنية هي صيغة أوديو مصممة لتمكين صانعي المحتوى كالموسيقيين وصناع السينما من أن يضعوا أصواتاً معينة بدقة في الخلفية الصوتية، وبذلك يتم تحقيق صوت بمحيط 360 درجة كما في دور السينما، وإحضاره إلى غرفتك أو حتى إلى جوالك. وحسب موقع «samma3a» تقوم هذه التقنية بمعالجة أصوات مختلفة بالشدة فقد تتراوح من انفجار كبير إلى صوت نحلة، بحيث تبدو أكثر واقعية بشكل دقيق، حتى أنها قادرة على استحضار أصوات من الأعلى، حيث تقوم بخداع الدماغ لجعله يتخيل أنه في المشهد تماما.

ويعتبر فيلم «Brave» الذي أطلقته شركة Disney هو أول فيلم مدعوم بهذه التقنية، ومن ثم تبعه العديد من الأفلام أهمها «Deadpool» و»The secret life of pets» و»Batman v superman:Dawn of justice».

