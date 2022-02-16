النهار Plus

نفت شركتا «سكاي ايفينت» و«نيو تايم» للانتاج الفني المنظمتان لمهرجان الكويت الاول الذي ينطلق في 24 حتى 28 الحالي في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية ورسائل «الوتساب» بأن قيمة تذكرة حفلة المطرب الاماراتي القدير حسين الجسمي 750 ديناراً الأمر الذي استغربته الشركتان ترويج مثل هذه الاخبار الكاذبة طوال الايام الماضية بشكل لايوصف مطالبين الجميع بتحري المصداقية في نقل الأخبار.

وذكرت الشركتان في بيان صحافي ان من قام بنشر مثل هذه الاخبار الكاذبة وترويجها ستتم ملاحقتهم قانونيا حيث يقوم حاليا فريق من الشركتين برصد ما نشر في العديد من المواقع بمختلف وسائلها.

واشارت الشركتان ان تذاكر الحفلات الغنائية في مهرجان الكويت الاول تبدأ من 20 ديناراً الى 150 وعددها 4 حفلات تقام من 25 حتى 28 الحالي في مسرح مخصص بنته الشركتان وجهزته بأفضل الامكانات والتقنيات وذلك احتفالا بأعياد الكويت الوطنية، مشيرة ان الحضور الجماهيري سيتم وفق الاشتراطات الصحية التي اقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار جائحة «كورونا» وأوضحت الشركتان في بيانهما ان فريق التنظيم لهذه الحفلات هو فريق متخصص بإقامة الاحتفالات بشكل احترافي وبطاقات وسواعد كويتية من الألف الى الياء لديها إلمام كبير بتنظيم الحفلات على مستوى عالمي. وتمنت الشركتان الدعم من وزارة الاعلام ماديا ومعنويا وفنيا لإنجاح هذا المهرجان الذي يمثل الفن الكويتي الاصيل خصوصا وان من يقوم به طاقات شبابية من ابناء الكويت حرصوا ان يشاركوا بفرحة بلادهم من خلال هذا المهرجان الذي يتضمن انشطة وفعاليات طوال ايام المهرجان صباحا ومساء.

يذكر ان الحفلات الغنائية الاربع التي يقيمها مهرجان الكويت الاول موزعة على النحو التالي 25 فبراير حسين الجسمي وابراهيم البلوشي وبدر الشعيبي 26 فبراير كل من: رحمه رياض وعبدالعزيز الويس وحنين و27 فبراير شمه حمدان وخالد فؤاد و28 فبراير محمد حماقي.

