النهار Plus

تشارك الممثلة سمر شِشة في مسلسل مع سارة طيبة وسعد عزيز، والمقرر عرضه على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية. وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق داخل مدرسة للفتيات يطلق عليها اسم «مدرسة فتيات المستقبل»، حيث تجسد سمر شِشة دور طالبة طب مقيمة في نيوزيلندا، وهي ابنة خالة البطلة جميلة (سارة طيبة) وتمثل صوت العقل في حياتها والشخص القريب المتفهم لها. سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة في الآونة الأخيرة، وكان لها دور مهم في دعم وإلهام الكثير من المواهب السعودية من خلال المساهمة في الكثير من المبادرات التي تعمل على تعزيز صناعة الأفلام. أحدث أعمال شِشة بطولة فيلمي الإثارة «كيان» و«مسكون»، اللذين شهدا عرضهما العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية 2021. «كيان» فيلم روائي طويل من إخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز. ومسكون فيلم روائي قصير، تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج لينا ملائكة والأمريكي المرشح للأوسكار ديفيد دارغ، وتشارك سمر في بطولته مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا.