النهار Plus

النجمة يسرا اللوزي، منذ أولى خطواتها الأولى في «عالم الفن»، تمتلك «إطلالة هادئة» لم تستطع الأيام المتلاحقة أن تنال منها، جزء منها سنوات التكوين التي عاشتها «يسرا» إلى جوار والدها الراحل المخرج المسرحي، أستاذ المسرح بالجامعة الأميركية، الدكتور محمود اللوزي، الذي لعب دوراً كبيراً في توطيد علاقتها بالفن.

«يسرا» التي تنتظر حاليًا عرض أحدث أعمالها في السينما «العنكبوت» تحدثت عن أجواء تصوير الفيلم، وموقفها من قرار الشركة المنتجة تأجيل عرضه إلى موسم «عيد الفطر» بعدما كان مقررًا عرضه ضمن أعمال «رأس السنة».

الحديث مع «يسرا» امتد أيضا إلى فيلم «المحكمة» الذي أكدت أنه واحداً من أهم الأعمال السينمائية خلال السنوات الأخيرة، بسبب القضايا التي يناقشها في هدوء، والتنوع الواضح الذي يقدمه سيناريو الفيلم.

ومن السينما إلى الدرما، انتقل الحوار مع «يسرا» التي ألقت الضوء على مشاركتها في حكاية «بالورقة والقلم» التي قدمتها ضمن مسلسل «إلا أنا»، كما تحدثت أيضا عن موقفها من البطولة المطلقة، واحتمالية تكرارها مرة ثانية تجربة تقديم البرامج، بعد النجاح الذي حققته بتقديمها برنامج «ميكروفون».. وكان الحوار التالي:

? بداية.. ما الأسباب وراء تأجيل عرض فيلم «العنكبوت» إلى عيد الفطر المقبل بعدما كان مقررًا عرضه في رأس السنة؟

? تأجيل عرض الفيلم هذا قرار شركة الإنتاج، ومن جانبي أرى أن القرار يصب في صالح الفيلم، لأن الأعمال التي تعرض خلال موسم العيد تحظى بإقبال جماهيري أكبر.

? ماذا عن أجواء تصوير الفيلم؟

? «العنكبوت» له ظروف خاصة وغريبة معي، لأنني عندما تعاقدت على الفيلم كنت وقتها في أشهر حملي الأولى، وانتابتني نوبة قلق من هذا الأمر، وهو ما دفعني لإبلاغ المخرج أحمد نادر جلال، والشركة المنتجة عن احتمالية انسحابي من العمل، وتحدثت معهم حول ضرورة البحث عن ممثلة لتقديم دوري إذا كانت ظروف حملي من شأنها أن تعيق تصوير الفيلم، لكن المخرج طمأنني وأبلغني أني سأقدم عدداً من المشاهد وهي مشاهدي في الفيلم وكلها ثمانية مشاهد في فترة وجيزة لن تتجاوز 60 يوماً على أقصى تقدير، لكن الذي حدث بعد ذلك أن تصوير الفيلم تطلب مني ومن أسرة العمل مدة تقترب من العامين.

? حول ماذا تدور أحداث الفيلم؟

? الأحداث تدور في إطار من الحركة والأكشن والتشويق حول تجارة المخدرات وتحديدا حول تاجر مخدرات خطير يتمكن من تصنيع أنواع جديدة من المخدرات ويتم مطاردته بقوة من جانب الأجهزة الأمنية في مصر، ما يوقعه في العديد من المشاكل وبتتابع الأحداث يكتشف المشاهد العديد من المفاجآت، وأجسد في الفيلم دور «داليا».

? ماذا عن فريق العمل معك؟

? الفيلم من بطولة احمد السقا ومنى زكي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد لطفي، يظهر بالفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد صلاح السعدني وشيكو ومحمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

? كيف وجدت ردود الأفعال تجاه فيلمك الأخير «المحكمة»؟

? أعتقد أن الفيلم حقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا رغم أننا مازلنا فى فترة تفشى كورونا وكذلك تم طرح الفيلم للعرض منذ شهر تقريبا وهى فترة شتاء وانشغال الطلبة بالمدارس والجامعات، كما أعتقد أنه نال إعجاب وإشادة النقاد وصناع السينما في مصر، لأنه عمل اجتماعي مميز يسلط الضوء على العديد من المشكلات المهمة والمعاصرة في المجتمع المصري والعربي في الوقت الحالي، وهذه إحدى أهم مميزات السيناريست المتميز أحمد عبدالله، وما يميز الفيلم أن الأحداث كلها تدور فى مكان واحد هو المحكمة، وفي يوم واحد، من خلال تناول عدد من القضايا المهمة مثل القضايا المدنية وقضايا الاغتصاب ومحكمة الأسرة والميراث والتحول الجنسي.

ومن جانبي أرى أن «المحكمة» يستحق أن يقال عنه أحد أهم الأعمال السينمائية المصرية في السنوات الأخيرة، مع وجود مخرج مبدع ومتمكن من أدواته مثل مخرج الفيلم محمد أمين، وكوكبة من نجوم التمثيل الكبار والشباب في مصر مثل غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله ونجلاء بدر وجميلة عوض وكريم عفيفي وأحمد داش وغيرهم.

? بعيداً عن السينما.. هل تتفقين مع الآراء التي تشير إلى أن الأعمال الدرامية ذات الحكايات المنفصلة أصبحت الموضة السائدة؟

? هذه النوعية من الدراما بالفعل لها عدد من المميزات منها أنها تقدم حكايات متنوعة، هذا إلى جانب أن كل كل قصة لا تتعدى خمس او عشر حلقات على اقصى تقدير، وهو ما يمنع حدوث الملل لدى المشاهد، كما أنها تناقش قضايا مهمة وحالية وبشكل مكثف وهو ما يولد الوعي لدى المشاهد تجاه هذه القضايا، فمثلا حكاية «بالورقة والقلم» التي عرضت ضمن حلقات مسلسل «إلا أنا» منذ أشهر عدة، وقدمت فيها دور البطولة، كانت تناقش خطورة «سوشيال ميديا»، والأضرار التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان جراء الاستخدام السيء والشرير من قبل البعض لهذه الوسائل، وشخصية «ليلى» التي جسدتها وتضررها مما فعله خطيبها معها أظهرت هذا الأمر، وفي النهاية الوظيفة الأولى للدراما والسينما ليست تسلية الجمهور فقط لكن توعيته وتثقيفه.

? على مشاركتك في برنامج «ميكروفون».. هل يمكن أن تكرري تجربة تقديم البرامج مستقبلا؟

? تجربة تقديم برنامج «ميكروفون» من أسعد التجارب التي شاركت بها، وكنت أقدمه مع نجم التمثيل والغناء أمير صلاح الدين، وأعتقد أن البرنامج كان تجربة ناجحة بكل المقاييس، أما فيما يتعلق بتكرار التجربة أرى أن هذا الأمر في الوقت الحالي صعب جدًا، نظرًا لانشغالي بعملي الأساس في التمثيل، هذا إلى جانب واجباتي في رعاية والاهتمام بأسرتي، لكن اذا سمحت الظروف واذا تواجد البرنامج المميز الذي يجذبني إليه فربما وقتها أعيد التفكير في الأمر.

? بشكل عام.. هل هناك معايير معينة تضعينها في اختيارك للأعمال الفنية بشكل عام؟

? الأهم بالنسبة لى الاقتناع بالسيناريو، لأنني إذا لم أقتنع بالورق المكتوب أرفض العمل من البداية، وعندما يتوفر هذا الشرط أهتم بقراءة الشخصية المطلوب مني تجسيدها والتعرف على تفاصيلها، وإن كنت سبق وأن قدمت مثلها في أعمال سابقة، وأحاول الوقوف على حجم التأثير النفسي الذي يحدث لي مع قراءة السيناريو والتفاعل مع الشخصية، وأخيراً تأتي مساحة الدور وهذا الأمر لا أفكر فيه على الإطلاق ولا أهتم به كثيراً.

? وسط أعمالك الفنية المتعددة.. ما العمل الأقرب إلى قلبك؟

? مؤكد سيكون أول عمل لي في مجال التمثيل وهو فيلم «إسكندرية نيويورك» من إخراج الراحل يوسف شاهين، وكذلك أول عمل درامي لي وهو مسلسل «خاص جداً» الذي قدمته مع النجمة الكبيرة يسرا.

? هل تتمنين لابنتيك أن تسلكا طريق الفن عندما تكبران؟

? هذا يرجع لحريتهما الشخصية، ووالدي رحمه الله لم يجبرني على حب الفن أو العمل في مجال التمثيل، وبدوري لن أسعى لإجبار ابنتيَّ على حب شيء معين، أو العكس، فلهما مطلق الحرية للعمل في أي مجال.

? ماذا عن أصعب المواقف التي تعرضتِ لها على المستوى الشخصي؟

? بشكل عام.. كل إنسان يمر خلال مشوار حياته بأيام وظروف صعبة، فالحياة ليست كلها سعادة، فمثلا من الأمور التي تأثرت بها كثيرًا المشكلة المرضية التي تعاني منها ابنتي الكبرى في حاسة السمع، وأتمنى أن تشفى منها خلال الفترة المقبلة، كذلك تأثرت كثيرًا برحيل والدي محمود اللوزي، المخرج المسرحي، الذي كان يعمل أستاذًا للإخراج في الجامعة الأميركية، والذي كان بالنسبة لي القدوة في الحياة، والشخص الأول الذي جعلني أحب التمثيل والفن بشكل عام، ومما لا شك فيه تأثرت كثيراً برحيله.

