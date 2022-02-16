النهار Plus

«نبرة صوت مغايرة للنبرات النسائية التي اعتادها المشاهد المصري.. وجه يحمل سمات غربية أكثر منها مصرية.. ومكانة رفيعة تنالها في - جمعية الحمير المصرية».. تناقضات كان من غير المقبول أن تكون صاحبتها واحدة من أشهر نجمات الفن المصري على مر التاريخ، غير أن الفتاة بولا محمد مصطفى شفيق، التي يعرفها المشاهد المصري والعربي، باسم «نادية لطفي» استطاعت جمع المتناقضات هذه، ليس هذا فحسب، لكنها صنعت منها سرًا من بين أسرار عدة يحملها تاريخها العريض في السينما والحياة على حد سواء.

«بولا».. الراهبة التي أنقذت الأم

«بولا».. السر الأول الذي أزاحت النجمة الراحلة الستار عن تفاصيله، عندما سردت ما حدث لحظة ولادتها، في الثالث من يناير 1937، والمتاعب التي لاحقت والدتها أثناء ساعات الولادة، وقالت إنه «أثناء ولادتها تعبت والدتها، وكانت معها راهبات بالمستشفى وإحداهن كانت طيبة جميلة اسمها بولا، فسمتها والدتها بنفس الاسم».

لغز «ديانة نادية»

ولسنوات طويلة ظل اسم «بولا» يثير حيرة المصريين، لا سيما فيما يتعلق بـ«خانة الديانة»، فالاسم قبطي (مسيحي) من الدرجة الأولى، ليس هذا فحسب لكن الاسم والملامح التي كانت تنفرد بها «نادية» دون غيرها من نجمات «زمن الفن الجميل»، دفع البعض للحديث عن جنسيته غير المصرية، البولندية تحديدًا، وهو ما ردت عليه في وقت سابق، كاشفة أنها مصرية (الأب والأم)، ومن عائلة مسلمة.

جورج سيدهم والبابا شنودة

كذلك ظن البعض أنها مسيحية بسبب علاقتها بالفنان جورج سيدهم حيث كانت تزوره كثيراً وبينهما صداقة قوية، كما أنها كانت أول الداعمين له في فترة مرضه وحتى وفاته، كذلك أربكت «نادية» الناس حول ديانتها بسبب علاقتها بالراحل البابا شنودة وبالإضافة إلى صداقتها معه فقد أهداها ساعة قيمة تقديراً لأعمالها الفنية، كذلك عند عودتها من لندن بعد أن أجرت عملية جراحية هناك زارها في منزلها 25 راهبة مسيحية يتلون لها الصلوات والأدعية حتى عادت إلى وعيها.

محطة «الحمير»

«جمعية الحمير المصرية».. واحدة من المحطات المهمة التي تكشف جانبًا مهمًا في حياة «نادية»، والتي قالت عنها: «زكي طليمات أسس جمعية الحمير وشكري راغب، رئيس دار الأوبرا السابق، وفيه واحد تاني كان بيشتغل حاجة في نيويورك، أنا قابلت زكي طليمات في فيلم صلاح الدين، وبقينا أصحاب في الجوابات ولما تعب أوصى أني أنا اللي يمسك الجمعية».

وتابعت: «مواصفات العضو لازم يكون بيشتغل حاجات للعامة وما بيخدش فلوس ويكون عنده صبر زي الحمير ولو عنده مبدأ يحزن عليه وعاملين كروت والكارت عليه حمار، مكتوب عليه حامل الحدوة وده حرحورو ده جحش، وكان فيها زينب صدقي وفكري باشا أباظة».

يشار هنا إلى أن جمعية الحمير المصرية، التي تدرجت الفنانة نادية لطفي في مناصبها حتى وصلت إلى رئاستها وحملت لقب «الحمار الفخري» وفقا لتأكيدها، تم تأسيسها على يد المخرج زكي طليمات، ردا على ضغوط الاحتلال البريطاني على الملك فؤاد لإغلاق معهد الفنون المسرحية، الذي أنشئ بهدف تمصير المسرحيات.

«اسمي بولا».. نادية لطفي تحكي

«اسمي بولا.. نادية لطفي تحكي».. عنوان اختاره الكاتب الصحافي أيمن الحكيم لمذكرات الراحلة نادية لطفي، والتي استهلتها بالحديث عن مسيرتها الفنية والإنسانية، قائلة: «الفن كان بالنسبة لي قدراً.. صحيح أن احتراف التمثيل لم يكن على خريطة حياتي.. لكن دعني أقول إن السينما كانت حلماً من أحلام كل بنات جيلي.. كان عندي من الوعي منذ البداية لأن أدرك عظمة هذه المهنة ومدى تأثيرها عندما عرض عليّ رمسيس نجيب بطولة فيلم (سلطان) وألا أكون جديرة بلقب فنانة».

وأضافت «نادية» في مذكراتها الصادرة عن دار نهضة مصر، بالقاهرة، قائلة: «كنت محظوظة بتلك الحياة وهذه التجربة.. فعندما انظر إلى شريط حياتي يتبين لي أنني عشت زمناً عظيماً بناسه وأحداثه ولحظات وهجه وحتى انكساره.. ولذلك فإنني لا أقدم سيرة ذاتية بقدر ما أقدم شهادة على عصر كان صاخباً ومتخماً بالأحداث والمواقف والتحولات والصراعات.. وغنياً بالرجال والأفكار والإنجازات.. شاء حظي أن أكون فيه متفاعلة معه طويلاً ومشاركة في صنع بعض أحداثه أحياناً .. وشاهده عليه دائما».

«أنا والسينما.. أنا والمثقفون.. أنا والسياسة.. وأنا والحياة».. أربعة عناوين اختارها «الحكيم» لفصول الكتاب الأربع، وتضمن الكتاب أيضا ملاحق تناولت حوارات مع الفنانة نادية لطفي غرفة الإنعاش ومن وحدة العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكري مسجلاً اللحظات الأخيرة في حياتها.. وفى نهاية الكتاب قائمة كاملة بكل أفلامها السينمائي].

