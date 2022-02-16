النهار Plus

لا يمكن أن تمر إطلالات الفنانة ياسمين صبري المتكررة سواء على متن الطائرة الخاصة أو اليخت الخاص بها دون أن تلقى تعليقاً من قبل متابعيها،خصوصا وأنها تتشابه مع إطلالة الموديل العالمية جورجينا صديقة اللاعب الشهير كرستيانو رونالدو.

وهو الأمر الذي ربطه البعض بعلاقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة باللاعب البرتغالي وأسرته منذ زمن، حيث كان من المقرر أن يرتبط بشقيقته قبل أن يتم زواجه من ياسمين منذ عامين.

ياسمين التي لم تأخذ وقتا طويلا لتصبح واحدة من أهم النجمات في الوسط الفني المصري،من خلال البطولة المطلقة التي نالتها مؤخرا بعد تقديمها بعض الأعمال التي لا تذكر بالمقارنة بأخريات من بنات جيلها لم ينلن بعد الفرصة الحقيقية التي تثبت موهبتهن، أصبحت تحظى بنسب متابعة عالية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأعمال التي تشارك بها،لدرجة أن البعض أطلق عليها تميمة حظ الفنان محمد إمام في أخر عملين سينمائيين نجحا له وهما «ليلة هنا وسرور» وفيلم «جحيم في الهند» حيث لم يحظى فيلم «لص بغداد « الذي شاركته بطولته الفنانة أمينة خليل أي نجاح يذكر بالمقارنة بهذين العملين، وهو الأمر الذي جعلها تحظى بالنقد الشديد في بعض تصرفاتها.

وهو الذي جعل الجمهور ينتقدها بسبب إطلالاتها التي تشبه جورجينا، قبل أن تأخذ منحنى أخر خلال الفترة الماضية وذلك بسبب علاقتها بأسرتها ووالدها الذي أنتقد تصريحاتها التي اعتبرها غريبة.

حيث ظهرت ياسمين في أكثر من مرة لتؤكد أنها لم تحظى بالحياة التي كانت تحلم بها وأنها تلقت تعليما بسيطا بالمقارنة بالتعليم الذي كانت تحلم به،كما أنها حرمت من أمور كثيرة بسبب ضيق الحياة التي عاشتها، وخرجت على موقع التواصل تويتر لتقول «أنا بنت اسكندرانية عايشة في طبقة متوسطة، مصروفي لو خلص وهو قليل جدا مع نفسي، وكنت بلعب سباحة وفي وقت من الأوقات كنت في مدرسة حكومية».

وهو الأمر الذي جعل والدها يخرج ليرد بتصريحات يؤكد من خلالها أنها «كاذبة» وأنها حظيت بنصيب جيد وأن والدها كان يعاني من تعليمها بسبب استيعابها البطيء لدرجة أنه شعر بسعادة كبيرة فور انتهائها من التعليم، والتي كانت من ضمن مراحله التعليم الأساسي الذي تلقته في واحدة من أهم مدارس الإسكندرية علي حسب وصفه.

ونشر والد ياسمين صورة لمدرسة ياسمين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على الصورة قائلا: «دي المدرسة اللي أتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي أنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟.

وأضاف: «أنا افهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكذبي تقولي أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقى كذب له مبرر! لكن أن واحدة أتولدت لها شغالة فلبينية بتلبس من باريس لأني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة الـ EGC أرقى مدارس إسكندرية.

