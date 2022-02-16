عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: استقبل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في «إكسبو 2020 دبي»

وبحث الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات «وام».

وفي بيان للرئاسة التركية، قال أردوغان إن هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات. وأضاف أردوغان الذي يزور الإمارات حاليا «حافظت علاقاتنا التجارية على حجمها، وحافظت الشراكات بين قطاعاتنا الخاصة على حيويتها حتى في فترة الركود في علاقاتنا الثنائية». وأضاف الرئيس التركي «هذا دليل على أن علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والبشرية لديها تاريخ عميق الجذور وبنية تحتية متينة».

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بحث مع أردوغان العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة مع تركيا خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن شكره وتقديره لـ»موقف تركيا الصديقة» بشأن إدانة «الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية بالبلاد».

وحظيت زيارة الرئيس التركي باحتفاء واسع ومكثف على المستويين الرسمي والشعبي في الإمارات.وأكد المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن الاستقبال «الحافل» الذي حظي به الرئيس التركي، يجسد عمل أبوظبي في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر امس»الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي أحد ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار» حسب قوله وتابع «توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة».

وامس أكد أردوغان، أن «الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات». وأوضح في كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين أن «هدفنا المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات إلى مستوى أعلى بكثير».

