عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نهاية الأسبوع الحالي بزيارة دولة قطر لحضور قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي التي ستنعقد هناك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وذكرت الوكالة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد كان قد بعث في 27 يناير وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران ليسلم الدعوة إلى رئيسي لحضور القمة. وذكرت الوكالة أن إيران وقطر تمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن د. أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية اجتمع الاثنين مع حميد رضا دهقاني السفير الإيراني و«جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين».

يذكر أن رئيسي اعتبر رئيسي أن «أولوية السياسة الخارجية لإيران في العهد الجديد هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والدول المجاورة» وأكد أن «طهران ترى أن التعاون الإقليمي يصب لصالح السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون». وعن فرص التعاون بين طهران والدوحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية قال رئيسي «نحن مستعدون لتفعيل كافة المجالات لتنمية التعاون الثنائي والإقليمي لصالح البلدين».

