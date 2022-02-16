عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: التقى العاهل البحريني الملك حمد بين عيسى آل خليفة امس برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي يقوم بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي للمنامة ، بعد 17 شهرا من تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،.

وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى المنامة في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي شهدت توقيع البلدين اتفاقيات دفاعية. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الاستخبارات والمشتريات والتدريب المشترك، وقال غانتس إنها عززت العلاقة الدبلوماسية الوليدة.

من جهة ثانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفة «الأيام» البحرينية، نشرتها امس إنه يعتقد أن إبرام اتفاق نووي مع إيران «يشكل خطأ استراتيجياً». وأوضح بينيت أن إبرام مثل هذا الاتفاق سيمكّن طهران من «الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات لتعزيز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم». واتهم إيران أيضا بدعم التنظيمات «الإرهابية» في المنطقة.

