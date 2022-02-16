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بيروت- الوكالات: كشفت وسائل إعلام لبنانية أن دوريات من أمن الدولة حضرت إلى منزلي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وإلى مقر مصرف لبنان في بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، دون العثور عليه.

وأوضحت المصادر أن «دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رياض سلامة في الصفرا ومنزل آخر في الرابية والى مقر المصرف المركزي، ولم تجده» لافتة إلى أن «جلسة استجواب رياض سلامة لم تعقد بعد والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره». وكشفت قناة «الجديد» أنه وبحسب معلوماتها، توجهت 3 دوريات لجهاز أمن الدولة إلى منزلي حاكم مصرف لبنان في الرابية والصفرا ومكتبه في مصرف لبنان، وأنه عند وصول الدوريتين إلى كل من الصفرا والرابية حاول حرس المنزلين منع العناصر المولجة حماية منزلي الحاكم من الدخول وبعد إصرار عناصر أمن الدولة سمح لهم بالدخول، وبعد تأكد العناصر من عدم تواجد سلامة في أي من المنزلين تم افادة النائب العام الاستئنافي بذلك وغادرت العناصر»

وأكدت «الجديد» أن «مذكرة احضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يجب أن تنفذ الاثنين وتم تأجيلها» يوما واحدا. وأشار مصدر أمني لبناني رفيع إلى أن سلامة لم يكن موجوداً في أي من الأماكن التي داهمتها قوات الأمن.

من جهتها، أكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون «حصول المداهمة والاستمرار بالدعوى للنهاية» قائلةً «مستمرة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره إلى قوس العدالة». وقال المحامي حسن بزي إن هناك عدة خيارات قانونية إذا لم يتم إحضار سلامة مشدداً على ضرورة وضع الأجهزة الأمنية عند مسؤولياتها. ولفت إلى أنه «ستتم ملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بجرم التمرد على القضاء إذا لم يتم إحضار سلامة» سائلا «هل القضاء والأمن على الفقراء والضعفاء أم على الجميع في لبنان؟». وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال إنّ «الشبهات بدأت تحوم» حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن أحجم عن تزويد شركة «الفاريز إند مارسال» بالمستندات، مشيراً إلى أنّ «عدم تعاونه كلفنا 150 ألف دولار كبند جزائي». كذلك فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة. كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة، في يونيو 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسل الأموال.

