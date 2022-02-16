عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري أن جنديا قُتل وأصيب 11 عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة في حافلة نقل عسكرية في دمشق امس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير النادر بالعاصمة السورية، والذي قال التقرير إنه وقع في ساعات الصباح الباكر. ولقي مئات الآلاف حتفهم في الصراع الدائر منذ نحو عشر سنوات في سورية. غير أن الهجمات في دمشق نادرة منذ أن سحق الجيش جيوبا للمعارضة المسلحة حول المدينة، بدعم من روسيا وقوات تساندها إيران في عام 2018. ويسيطر الرئيس السوري بشار الأسد حاليا على معظم البلاد بدعم من حلفائه. وقُتل 14 شخصا على الأقل في هجوم بقنبلة على حافلة للجيش في دمشق في 20 أكتوبر.

