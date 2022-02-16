عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد على مدار يومي 17، 18 فبراير الحالي بمقر الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتعقد القمة الافريقية- الأوروبية هذا العام تحت عنوان «افريقيا واوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030» حيث عقدت اولى دوراتها في القاهرة عام 2000، التي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال «خطة عمل القاهرة». ويعتزم السيسي، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية التركيز على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الافريقية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي.

بالاضافة الى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الاجنبي اليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الامم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الاطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.

ويتضمن برنامج زيارة السيسي الى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد ملك بلجيكا، والكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين فضلا عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك ان يعقد الرئيس المصري لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الاعمال البلجيكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

