عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت اوكرانيا، امس ان جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت في تفادي تصعيد روسي اكبر، في وقت تحدثت روسيا عن «بدء سحب مقرر لجزء من القوات العسكرية». وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين «تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد. نحن في منتصف فبراير ونرى ان الدبلوماسية لا تزال مستمرة». وتأتي تصريحات كوليبا غداة ترك روسيا المجال مفتوحا امام مزيد من المحادثات مع دول الغرب، بهدف وضع حد لأزمة نجمت عن معارضة موسكو لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق اوروبا، واحتمال انضمام اوكرانيا للحلف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان جزءا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع اوكرانيا والبالغ عديدها اكثر من 100 الف عسكري، باشرت العودة الى ثكناتها بعد الانتهاء من مناورات عسكرية.

كما اكد الكرملين بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع اوكرانيا، لكنه شدد على ان روسيا ستواصل تحريك جنودها في انحاء البلاد كما تراه مناسبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «قلنا دائما انه بعد انتهاء التدريبات.. سيعود الجنود الى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. انها عملية عادية».

غير ان كوليبا شدد على ان منسوب التوتر لا يزال مرتفعا عند الحدود الأوكرانية، وبأنه لا يزال يتعين على روسيا سحب قواتها المتبقية. وقال «لدينا قاعدة...لاتصدق ما تسمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحابا، سنصدق حصول خفض للتصعيد».

وجاءت هذه التطورات بعد ان اظهرت لقطات من شركة «Maxar» للأقمار الصناعية انتشار القوات الروسية على الحدود مع اوكرانيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حذر من ان الوقت قد حان «لنزع فتيل التوتر» بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن «قلقه الشديد» من خطر نشوب نزاع عسكري. وقال غوتيريش الذي كان قد تحدث الى وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، «حان الوقت الآن لنزع فتيل التوتر وتخفيف الاجراءات على الأرض». ومن المقرر ان يعقد مجلس الأمن الخميس اجتماعه السنوي بشأن اوكرانيا واتفاقيات مينسك التي تهدف الى انهاء الحرب في منطقة دونباس بشرق اوكرانيا.

في غضون ذلك صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في صفحته على «تلغرام» ان ارسال الدعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور. من جهتها قالت الخارجية البريطانية ان القوات الروسية يمكن ان تصل الى كييف بسرعة كبيرة جدا اذا ماغزت اوكرانيا وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس امس انه لا يزال من المرجح بشكل كبير ان تغزو روسيا اوكرانيا وقد يكون ذلك وشيكا، وأضافت ان الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة القادمة. وأضافت ان القوات الروسية يمكن ان تصل الى كييف «بسرعة كبيرة جدا». من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في بيان ان نقل عمليات السفارة الاميركية في كييف لا يشير الى اي تخفيض في الدعم الأميركي لأوكرانيا، مؤكدا ان السفارة ستظل تعمل مع كييف لتنسيق العمل الدبلوماسي هناك، كما ستواصل واشنطن جهودها الدبلوماسية المكثفة لتهدئة الأزمة. من جهة اخرى، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين اميركيين ان البيت الأبيض انشأ فريقا متخصصا منذ نوفمبر الماضي يدعى فريق «النمر» ضمن اطار استجابته للغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.وأوضح المسؤولون ان هدف الفريق هو وضع خطط ودليل اجراءات اميركية فعالة جاهزة للتنفيذ عند الحاجة.

