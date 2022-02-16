عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع المستشار الألماني اولاف شولتس ان قطاع الطاقة يعتبر احد الاتجاهات الأولوية للتعاون بين روسيا وألمانيا. وشدد بوتين، على ان روسيا تعتبر موردا موثوقا لموارد الطاقة الى اوروبا، ولا يوجد اي خلل او توقف في هذا المجال، والعمل هناك يتم وفقا لمبادئ السوق. ويزور المستشار الألماني موسكو بحثا عن مخرج دبلوماسي لتجنب حرب في اوكرانيا فيما تشير الدول الغربية وروسيا الى فرص خجولة للتوصل الى ذلك. وكان شولتس حض خلال زيارة لكييف، روسيا الى اغتنام «عروض الحوار» فيما يحتشد اكثر من 100 الف جندي روسي عند حدود اوكرانيا وبينما اكدت الولايات المتحدة ان هذه القدرات عززت في الأيام الأخيرة وحذر المستشار الألماني من انه في حال وقوع هجوم «عندها سنتحرك وسنتخذ اجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص التنمية الاقتصادية لروسيا» وتابع «هذا ما سأقوله في موسكو». الى ذلك اكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للكرملين، ان بوتين «مستعد للتفاوض» حول اوكرانيا، التي ليست الا جزءا من المشكلة مع واشنطن و»الناتو». وقال لصحافيي شبكة «سي ان ان» الاميركية «قبل كل شيء، اصر الرئيس بوتين دائما على المفاوضات والدبلوماسية... وفي الواقع بدأ مسألة الضمانات الأمنية لروسيا اوكرانيا ليست سوى جزء من المشكلة، انها جزء من مشكلة اكبر تتعلق بالضمانات الأمنية بالنسبة لروسيا وبالطبع الرئيس بوتين مستعد للتفاوض».

بدوره شدد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف ان موسكو «لن تغزو اوكرانيا الا اذ تم استفزازنا». وقال تشيجوف الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005 في حديث لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية «لن نغزو اوكرانيا الا اذا تم استفزازنا لفعل ذلك». كما اكد انه «اذا شن الأوكرانيون هجوماً ضد روسيا لا تتفاجأوا اذا قمنا بهجوم مضاد. او اذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في اي مكان، في دونباس او في مكان آخر»، في اشارة الى المنطقة الشرقية في اوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

