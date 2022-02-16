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موسكو - الوكالات: بدأت أمس جلسة محاكمة معارض الكرملين اليكسي نافالني بتهم جديدة، من داخل سجنه الواقع قرب موسكو، في قضية يمكن ان تضيف اكثر من عشر سنوات سجنا الى عقوبته. وظهر نافالني في اتصال فيديو بلباس السجن خلال الجلسة. ويواجه المعارض المسجون منذ عام بعد نجاته من محاولة تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها، تهم احتيال جديدة. وتقام الجلسة التي تعقدها محكمة منطقة ليفورتوفسكي التابعة لموسكو، داخل مجمع سجون يخضع لتدابير امنية صارمة في بوكروف على بعد حوالى 100 كيلومتر شرق موسكو. وظهرت في اتصال الفيديو زوجة نافالني، يوليا نافالنايا، داخل قاعة المحكمة بعد يوم على طلبها السماح لها بحضور المرافعات. وانتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة بوصفها «محاكمة صورية يحضرها حراس سجن اكثر من وسائل الاعلام». وتعود القضية الجديدة المرفوعة ضد نافالني الى ديسمبر 2020 عندما كان المعارض البالغ 45 عاما يتعافى في المانيا بعد نجاته من محاولة تسميم بغاز اعصاب. ويتهم المحققون نافالني بسرقة اكثر من 4,7 ملايين دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية. وتحمل الاتهامات عقوبة بالسجن لمدة اقصاها 10 سنوات.

