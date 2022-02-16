عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلنت السلطات العراقية عن اصدارها 674 حكما بادانة مسؤولين في قضايا فساد مؤكدة نجاحها في اختراق السرية المصرفية الدولية. وكشفت الهيئة العامة للنزاهة العراقية الاتحادية وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لرقاية البرلمان في تقرير لها اعلنته في بغداد امس عن مجمل مهماتها لعام 2021 مشيرة الى انها عملت على 18 ألفاً و964 قضية جزائية خلال العام الماضي.

وأوضحت ان عدد المتهمين في هذه القضايا قد بلغ 11 ألف و605 متهمين وجهت اليهم 15 ألفاً و290 تهمة بينهم 54 وزيرا ومن بدرجته وجهت اليهم 101 تهمة و422 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت اليهم 712 تهمةً.

واشارت الهيئة الى اصدارها 632 حكماً بالادانة من بينها حكم واحد بحق وزير و42 حكما بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وكشفت عن تمكنها من منع هدر والتحقيق في اكثر من 15 ترليون دينارٍ حوالي (12 مليار دولار) من الاموال العامة والتي صدرت احكام قضائية بردها واعادتها الى حساب الخزينة العامة للبلاد. وأكدت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي تمكن العراق للمرة الاولى من اختراق السرية المصرفية الدولية قانونيا مبينة ان ذلك جاء عبر جهودها مع صندوق استرداد اموال العراق. وأشارت الهيئة الى ان الاختراق تم من خلال اجراءات قانونية تمكن العراق بموجبها من الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا. واوضحت ان تقارير منظمة الشفافية الدولية للعام 2021 قد اشرت تحسنا واضحاً وتقدما في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة سنويا.

على صعيد اخر كشف الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية في العراق، في حين اعلن مجلس النواب العراقي امس ان عدد المرشحين لمنصب الرئيس بلغ 60. ويأتي ترشيح ريبر احمد بعد استبعاد مرشح الحزب ووزير المالية السابق هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية. وسيتنافس مرشح الحزب الديموقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على اصوات اعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب. من جهته اعلن مجلس النواب العراقي ان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 60 مرشحا، وذلك بعد اعادة فتح باب الترشيح من قبل هيئة الرئاسة للمرة الثانية قبل نحو اسبوع. وقالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر في بيان ان هيئة رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس بعد الفشل في عقد الجلسة الأولى قبل اكثر من اسبوع بسبب مقاطعتها من قبل اغلب الكتل البرلمانية.

