وطن النهار

استقبل رئيس تحرير النهار عماد جواد بوخمسين أمس بمكتبه سفيرة فرنسا لدى البلاد كلير لوفليشر حيث استعرض معها العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكدت السفيرة أن علاقة فرنسا بالكويت وطيدة وقوية، منوهة إلى وجود تطابق في الرؤى بين بلدها والكويت في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تطبيق واحترام القانون الدولي.

وأوضحت أن فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون يقدران عاليا المبادرة الكويتية تجاه لبنان، وان هناك دعماً فرنسياً لهذه الورقة وذلك لتحقيق الاستقرار في لبنان.

وكشفت لوفليشر انها ستعمل على تطوير العلاقات السياسية عبر تنظيم زيارات على أعلى مستوى لمسؤولين فرنسيين للكويت بعد تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أبريل المقبل.

وأضافت: هناك اهتمام كبير من قبل الرئيس ماكرون ووزير الخارجية جون إيف لودريان بالكويت والمجهودات التي تقوم بها من اجل المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وهم يقدرون عاليا هذا الدور المحوري المهم.

وقالت: انا محظوظة جداً بتواجدي في الكويت وقد ادهشني ما لمسته من حب من الشعب الكويتي لفرنسا، وهذا الأمر يسهل علي المضي قدماً لتطوير علاقاتنا على جميع المستويات.

وأشادت بالديموقراطية التي تتمتع بها الكويت، وقالت: كفرنسية تفاجأت بمستوى حرية التعبير في الكويت فهي حرية حقيقية، وتعبر عن ديموقراطية ناضجة.

ولفتت الى ان الكويت نموذج إيجابي في المنطقة، آملة ان يتم الترويج لهذا النموذج بشكل صحيح.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها في الكويت وبالترحيب الذي لاقته من قبل الأوساط الشعبية والرسمية.

وأشارت الى انها تعمل الآن على تطبيق ما تم الاتفاق عليه من قرارات واتفاقيات في الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عقد في يناير الماضي، خصوصا في المجال الاقتصادي وتطوير الفرانكوفونية في الكويت.

من جانبه رحب رئيس التحرير عماد بوخمسين بالسفيرة لوفليشر، مؤكداً ان المجتمع الكويتي منفتح على فرنسا وشعبها وأوضح أن هناك علاقة وطيدة بين البلدين سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي.

وأضاف: الثقافة الكويتية منفتحة على الآخرين ونحن شعب يتعايش مع جميع الجنسيات، مشيراً الى وجود تحركات حكومية مقدرة لحلحلة قضايا المنطقة بشكل رسمي ومنها الملف اللبناني.

وأكد بوخمسين ان الكويت تعمل لصالح استقرار لبنان والمنطقة برمتها، والشعب الكويتي محب للبنان وأهله، واصفاً اللبنانيين بالأشقاء.

وأكد دعم الشعب للدور الخارجي للحكومة الكويتية، ولتوسيع الاستثمارات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مشتركة.

وأكد بوخمسين أن الدور الكويتي المتميز يجعل تدخلها إيجابياً دائماً سواء في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي أو مع الدول الغربية الأخرى، لافتاً إلى دعم الكويت للقضية الفلسطينية.

وأشاد بوخمسين بقرار الحكومة اعادة الحياة الطبيعية، منوها إلى ارتفاع عدد الحجوزات إلى الخارج، خصوصاً لغير المطعمين بعد منعهم من السفر قرابة السنتين.

وأوضح بوخمسين ان فيروس كورونا أثَّر بشكل كبير على الاقتصاد، إلا أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستحيي القطاع السياحي الذي تعرض لخسائر كبيرة جداً أثناء كورونا.

وأشاد بالدور الذي يقوم به وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، خصوصاً في الملف اللبناني، مؤكداً ان علاقة الكويت والمملكة السعودية هي علاقة تكاملية ونموذجية، وان الكويتيين ينظرون إلى المملكة كشقيق أكبر ويشعرون بالفخر للتطور الحاصل هناك.



فتح الدواوين

أعربت لوفليشر عن سعادتها لقرار إعادة فتح الديوانيات لكي يتسنى لها زيارتها والتعرف على أهلها والتقرب منهم.

وقالت: سمعت كثيراً أن الديوانيات في الكويت مختلفة وأنها جزء من ثقافة هذا الشعب الصديق، وقد أسعدني قرار إعادة فتحها وسأزور بعضها في شهر مارس المقبل.