وطن النهار

قال القنصل الكويتي في اربيل عمر الكندري ان ثمة رغبة لدى الجانب الكويتي في تعزيز التبادل التجاري مع اقليم كردستان العراق والاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة فيه.

وقال القنصل الكندري في تصريح لـ«كونا» عقب اجتماعه مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالاقليم دارا الخياط ان لدى رجال الأعمال والشركات الكويتية رغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها الاقليم لاسيما التسهيلات المقدمة للمستثمرين.

واضاف انه ناقش مع الخياط القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري بالاضافة الى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية ورفع مستوى مشاركة الخبرات الى جانب المستجدات وسبل تحسين التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بجميع المجالات.

وأوضح الكندري انه عقد لقاءات مع رجال الأعمال وشركات فعالة في الاقليم بهدف «تمهيد الأرضية المناسبة» لعمل الشركات الكويتية وتبادل الخبرات للعمل معا في المستقبل. وأضاف انه التقى كذلك الجهات الحكومية في اقليم كردستان العراق للاطلاع على البرنامج المستقبلي لحكومة الاقليم الهادف الى تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الايرادات.

بدوره قال الخياط في تصريح مماثل لـ«كونا» انه بحث مع الكندري السبل الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري بين دولة الكويت والاقليم واصفا العلاقات بينهما بأنها «رصينة وتاريخية».

وأضاف الخياط ان العلاقات التجارية بين الكويت والاقليم «ليست بالمستوى الطموح» معبرا عن الأمل في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها في المستقبل، مشيرا الى حكومة الاقليم «على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لدولة الكويت في هذا المجال».

وأوضح الخياط انه اقترح قدوم وفد من رجال الأعمال الكويتيين وغرفة تجارة وصناعة الكويت الى اقليم كردستان العراق للقاء رجال الأعمال فيه.وأكد انهم «يقدمون جميع التسهيلات لانجاح اللقاء التجاري والاستثماري للوصول الى تفاهمات واطلاع المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين على واقع الاقليم والفرص التجارية الاستثمارية هنا».

وذكر ان اقليم كردستان العراق يتمتع بعلاقات «طيبة» مع دول الخليج ولأغلبها حركة طيران مباشرة مع الاقليم.وتتجاوز قيمة الاستثمارات الحالية المجازة في الاقليم مبلغ 57 مليار دولار بواقع 940 مشروعا في مختلف القطاعات الاستثمارية وتبلغ نسبة الاستثمارات المحلية منها 85 في المئة في مقابل تسعة في المئة للاستثمارات الأجنبية وستة في المئة للاستثمار المشترك.

