وطن النهار

أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حرصها على دعم وتشجيع مشاركة المرأة في ارتياد آفاق العلم الرحبة والاسهام في مختلف مجالاته وتمكينها في المجالات التكنولوجية والعلمية ايمانا من المؤسسة بالدور الرائد للمرأة واسهاماتها في البناء الحضاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس بمناسبة اسبوع المرأة والعلوم الذي يختتم فعالياته غدا ان المرأة الكويتية تؤدي دورا حيويا في المجالات العلمية المتنوعة وتحقق عددا من الانجازات المتميزة فيها على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

ولفتت الى دعمها المستمر لمشاركة المرأة في الفعاليات العلمية لاسيما المشروعات البحثية التي تنفذها وبراءات الاختراع التي تنجزها والمشاركة بأبحاث رصينة في المؤتمرات العلمية واكمال الدراسات العليا في بعض التخصصات النادرة اضافة الى منحها الجوائز المستحقة عن انجازاتها العلمية.

وقالت ان من المجالات التي دعمتها «مؤتمر المرأة في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط WiCSME» اخيرا حرصا منها على بناء القدرات الضرورية للمرأة للاسهام في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز المهارات المطلوبة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة في المجالات التكنولوجية لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب البيان وضمن مشاركتهن في اسبوع المرأة والعلوم اشادت الفائزات الكويتيات بجوائز مرموقة في مؤتمر «المرأة في الأمن السيبراني» بالدور الرائد لمؤسسة التقدم العلمي في تمكين المرأة الكويتية وانخراطها في ميدان الأمن السيبراني والانضمام الى المشهد الدولي بهذا المجال الحيوي.

كما اعربت الفائزات عن فخرهن بالانجازات الكويتية في ذلك المؤتمر الذي اقامته منظمة نساء في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط لما من شأنه ان ينعكس على دعم وتعزيز دور المرأة الكويتية في صناعة الأمن السيبراني وتحقيق التحول الرقمي في البلاد.

وقالت الفائزة بجائزة مسابقة المديرة التنفيذية للأمن السيبراني المهندسة هبة الصوان ان الحافز الأساسي من مشاركتها في المسابقة هو اثبات الحضور الكويتي في منافسات جائزة نسائية عالمية كبيرة ومعروفة بمشاركة نساء فاعلات من جميع دول الشرق الأوسط.

