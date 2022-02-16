وطن النهار

علمت «النهار» ان اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة في دورتها الـ 18 ستعقد في الكويت الأحد المقبل من أجل مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات وتعزيز العلاقات بين البلدين.

يترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري فيما يترأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن الجانبين عقدا اجتماعات الدورة الـ 17 نهاية سبتمبر الماضي في لندن واتفقا على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي لمواجهة «كورونا» والعمل على الحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذا الوباء، فضلاً عن ابداء ارتياحهما للتقدم المحرز فيما يتعلق بمشروع كلية التدريب للطيران والأكاديمية البحرية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار.

وأكد الاجتماع على تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتزايد أهمية مجال الأمن الإلكتروني.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، أشاد الجانبان بمستوى النمو الثابت لمعدل التبادل التجاري بينهما الذي يقارب 3 مليارات جنيه استرليني سنوياً مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تدفق الاستثمارات المتبادلة بينهما.

وقد تم حينها التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الرقمي بين بنك الكويت المركزي وبنك انكلترا، وكذلك تسليط الضوء على مجال التعليم كون المملكة وجهة رئيسة لابتعاث الطلبة الكويتيين الذين يقدر عددهم حالياً بـ 9 آلاف طالب.

