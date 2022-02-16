وطن النهار

دشنت جمعية احياء التراث الاسلامي الكويتية توزيع مساعدات غذائية وايوائية وملابس شتوية على 340 أسرة متضررة بمحافظة «تعز» اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

وأوضحت جمعية الحكمة اليمنية المنفذة للمشروع في بيان صحافي ان مشروع «دفء الشتاء» يشمل توزيع سلات غذائية وبطانيات لكل اسرة وملابس شتوية منوعة في المناطق الأكثر برودة بمحافظة «تعز».

من جانبه اعرب مدير فرع الجمعية في «تعز» عبدالرحمن شمسان في تصريح مقتضب عن جزيل الشكر الجزيل للمتبرعين ولجمعية احياء التراث للكويت بشكل عام لدعمهم الدائم لليمنيين في الجوانب الاغاثية والتنموية.

