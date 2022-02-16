وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة التي كان من المقرر عقدها أمس لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.

وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة لعقد الجلسة الخاصة المقررة أمس بناء على طلب مقدم من 10 نواب لمناقشة الاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب.

وتضمن الطلب النيابي المدرج تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الأمة اليوم الأربعاء جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.

وأشارت المادة (101) من الدستور إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت على أنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلب موقع من 10 أعضاء». واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب: خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.

ووفقا للمادة (145) من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن رئيس المجلس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.

ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

وكان مجلس الوزراء أشاد في البيان الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.

وقد ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية يوم الثلاثاء قبل الماضي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته.

وتقدم وزير الخارجية في كلمة له عقب انتهاء مناقشة الاستجواب بالشكر للنائب المستجوب ونواب مجلس الأمة على إتاحة الفرصة لإبراز الصورة الديموقراطية للكويت وكيفية التعامل مع هذه الأداة الراقية.

وتضمن الاستجواب أربعة محاور تعلق الأول بـ«الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب» وفق مقدمه.

أما المحور الثاني فجاء بحسب مقدم الطلب بشأن ما اعتبره النائب «مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».

وجاء المحور الثالث وفق ما تقدم به النائب بصحيفة الاستجواب حول «عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج».

وتناول المحور الرابع ما رآه النائب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية الكويت».

