وطن النهار

بينما أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، حلقة نقاشية بعنوان «المساواة في قضايا المرأة» بمشاركة كوكبة من سيدات المجتمع، قالت الوزيرة السابقة د. معصومة المبارك، «ان هناك من يعطل حقوق المرأة السياسية مستندا على آية أو حديث ديني»، لافتة إلى «اننا وجدنا تعطيلاً لحقوق المرأة السياسية منذ عام 1963 الى عام 2005 من دون وجود مبررات، ولكن وجدنا منهم من يستند على القيم والعادات في هذا التعطيل».

وتابعت المبارك، «على الرغم من الخبرات والتعليم التي وصلت لها المرأة، نتفاجأ أن نسبة قيادتها للمناصب القيادية لا تتجاوز الـ11 في المئة»، مشيرة إلى «أننا طرحنا في مجلس الأمة عام 2010 بالمطالبة بتعديل قانون الخدمة المدنية بأن تكون نسبة قيادة المرأة للمناصب القيادية في وزارات الدولة لا تقل عن 30 في المائة بشرط وجو الكفاءة، ولكننا تفاجأنا بأن كثيراً من النواب رفضوا هذا القانون.

ورفضت المبارك المساومة السياسية على امر مفصلي يتعلق بالمرأة وحقوقها في المجتمع، مشيرة إلى أنه «لا نقبل بأن تكون المرأة سلعة بين التيارات»، مطالبة جمعيات النفع العام في الكويت بالتصدي لجميع الهجمات التي تتعرض لها المرأة وحقوقها.

وأضاف المبارك، «ان التعليم المشترك في الجامعة لم يخلق أي مشاكل سابقا، ولكن وضعت له العصا في دولاب مسيرة الجامعة الى ان اصدر قانون مشين في فصل الجنسين عن بعضهما في التعليم»، موضحة انه «تم فصله بالقانون، ولكن بالممارسة غير مقصور لاننا نقوم بتدريس الطلبة مع بعضهم البعض».

الحريات الشخصية

من جانبها، أكدت رئيس مجلس ادارة لوياك فارعة السقاف، ان الأنشطة الخاصة تعتبر من الحريات الشخصية والتي تكون للإنسان، ولا يجوز لاي انسان منعك من ممارسة هوايتك الخاصة، وان المناخ العام للدولة لا يقدر ولا يحترم الفنون بشكل كافٍ.

وذكرت السقاف، «بعد أزمة كورونا اصبح هناك احتياج الإنسان للهوايات والفنون وهي من ضمن الحاجات الرئيسة، بحيث وجدنا من أيام عدة ارسال مجموعات من القوات الأمنية لفض احتفال، بحيث لا نقبل هذا الوضع امام الشباب ورغباتهم فقد أصبحوا يميلون للهجرة الى البلدان الخارجية بسبب محاصرة الحريات الخاصة».

رياضة المرأة

ومن جانبها، قالت رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي للكرة فاطمة حيات، «بعد غياب دام 40 عاماً لرياضة المرأة في الكويت، وجدنا تطوراً في الوقت الحالي بعد رجوعه بسبب تواجد المرأة في أماكن صنع القرار».

وتابعت حيات، «ان التغيير يأتي في تواجد المرأة في مناصب صنع القرار، نظرا لوجود كثير من النساء اللاتي تشكل نسبتهن 5 في المئة في مجالس الاتحادات والأندية الرياضية وهذه نسبة قليلة جدا»، لافتة إلى «اننا طالبنا بتغيير هذه النسبة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وتغيير جميع النظم الأساسية للاتحادات والأندية، بحيث وجدنا موافقة بالإجماع على ان يكون في الانتخابات القادمة مقعد واحد فقط في كل الأندية الرياضية».

بينما قالت عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أ. غنيمة الكندري، ان المرأة تتعرض الى أنواع كثيرة من التمييز والاضطهاد، مشيرة إلى أن هذا التمييز يتعارض مع المادة 29 من الدستور والتي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وانهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة بحيث لا تميز بينهم من قبل الجنس واللغة والدين.

وأكدت الكندري، ان قرار دخول المرأة الجيش طال انتظاره ولكن يؤسفنا انه جاء ناقصا، مبينة ان المرأة من حقها دخول الجيش دون وجود أي تمييز ضدها، مضيفة أنه «من حق المرأة من فئة الكويتيين البدون الحصول على الجنسية الكويتية وتكون تحت حماية الدولة نيابة عن اطلاق المصطلح عليها مقيمة بصورة غير قانونية».

